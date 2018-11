Már szerelik advent fényeit Sopronban

Egyelőre csak a helyükre kerülnek a díszek, a fények december elsején este gyulladnak ki először.



Száznyolcvanezer izzó kerül november heteiben a helyére, hogy december elsején adventi fénybe öltözhessenek Sopron utcái. Fotó: Magasi

– A korábbi évekhez hasonlóan Sopronban, Brennbergbányán, Görbehalomban és Balfon szerelünk. A Várkerület és a belváros lesz most is a legdíszesebb, de jut a lakótelepekre, a körforgalmakba, a nagy forgalmú utakra is. Oszlopokra, fákra, homlokzatokra helyezzük ki a díszeket, összesen legalább 180 ezer izzó világít majd. A Jerevánon a szolgáltatóház és környéke díszesebb lesz – mondta el Kiss István, aki több mint húsz éve pályázik sikeresen az önkormányzat által meghirdetett feladatra. Tíz kollégájának négyheti munkája, hogy igazán hangulatos legyen Sopron az ünnepek alatt.