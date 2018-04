Közgyűlés Sopronban - időközi választás lesz a Belvárosban nyáron

A Sopron Basket fantasztikus sikerét, az eredményes Final Four szervezését 15, illetve 25 millió forinttal ismerte és támogatta a város. Minden frakció és persze elsőként a városvezetés gratulált a csapatnak az ezüst éremhez, és a klubnak a világszínvonalú szervezéshez. A Raabersport Kft. által üzemeltetett női kosárlabda együttes vezetői sem érkeztek üres kézzel; emléklap és ezüstérem jutott a városvezetőknek is.



Időközi választás nyáron



Barcza Attila parlamenti mandátuma miatt lemondott önkormányzati képviselői, bizottsági és tanácsnoki megbízatásairól, a belvárosban időközi választás lesz július 15-én. A választás soproni nyertese ezúttal már nem is képviselői helyéről kért szót és mondott köszönetet mindenkinek, akivel együtt dolgozott. Távozásával a bizottsági helyeit is újra kellett osztani. A titkos szavazás eredményeként Csiszár Ákos lett az elnöke az ifjúsági és sportbizottságnak, Tóth Éva elnökhelyettese, Mágel Ágost a költségvetésvetési bizottság elnökhelyettese, Táp Lászlóné pedig a gazdasági bizottság tagja lett.



A TV nem foglalkozik napi politikával



A katasztrófavédelmi kirendeltség és a rendőrkapitányság éves beszámolóját elfogadta a testület. – Nehézségek vannak, de a testületek jól végzik a munkájukat – tette hozzá Fodor Tamás polgármester. Az év rendőr-kapitánysága díjat kapta a soproni, derült ki Csizmadia Gábor dandártábornok hozzászólásából, a megyei főkapitányság elismerése a magas színvonalú és eredményes munkának szól.



Csak a minőségi turizmust szolgáló szálláshelyek épülhetnek ezek után a Lőverekben, miután módosították a városrész szabályozási tervét. Munkásszállók kíméljék a Lővereket... Senkinek sem kellett az Előkapu 5. szám alatti üzlethelyiség, aminek hasznosítására már nem először írt ki pályázatot a város. Újra meghirdetik. Siposné Rétfalvi Edina lett a Fáy-iskola igazgatója, a Trefort téri óvoda felújítására pedig pályázatot nyújtanak be.

Vörös Viktor szóvá tette a gazdasági társaságok üzleti terveinek tárgyalásánál, hogy ellenzéki képviselők nem kerülhetnek képernyőre a 78 millió forinttal támogatott városi tévében. Harka Zoltán ügyvezető szerint ennek oka, hogy nem foglalkoznak napi politikával.



Újra Tóth Imre a vezető



Huszonhárom úgynevezett úthányadot ingyenesen átad a város az M85-ös építéséhez a NIF Zrt-nek, tíz ingatlant pedig szakértő által megállapított áron ad el a város az államnak. Két pályázat érkezett be határidőre a Soproni Múzeum igazgatói állására; a jelenlegi vezető dr. Tóth Imréé mellett dr. Veress Ferencé, aki viszont el sem jött a közgyűlésre. A bizottságok Tóth Imrét támogatták. Így tett a közgyűlés is, így Tóth Imre tovább vezeti az egyre nagyobb és szélesebb körű múzeumi intézményrendszert.