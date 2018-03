Kósa Lajos a modern Sopronról Sopronban - fotó

Barcza Attila, Kósa Lajos és Fodor Tamás szerint a program folytatásához meg kell nyerniük a választásokat.

Áprilisig járja a megyei jogú városokat Kósa Lajos tárca nélküli miniszter, hogy a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló programok teljesítéseit áttekintse a városvezetőkkel. Szerdán Sopron volt az úti cél, s a megbeszélést követően sajtótájékoztatón ismertették újra az itteni program főbb elemeit. A Kisalföld már többször beszámolt ezekről, most az újdonságokra figyeltünk a tájékoztatón.Nem újdonság, viszont nagyon fontos az M85-ös soproni szakaszainak építése. Kósa Lajos is tudja, hogy ez a régió jövője szempontjából elengedhetetlenül szükséges fejlesztés. Meg is jegyezte, hogy a 85-ösön Sopronba utazni meglehetősen kalandos vállalkozás. A gyorsforgalmi terveik szerint 2022-ig már a határig ér. „Persze, ha közben kiderül, hogy épp itt van Attila sírja, az késleltetheti az építést" – tette hozzá. Kitért arra is, hogy mire a magyar gyorsforgalmi az osztrák határig ér, addig jó volna az ausztriai csatlakozását is megépíteni.

– Választások után tárgyalni fogunk erről az osztrák kormánnyal és igyekszünk ennek nyomatékot adni – jelentette ki.

Modern város milliárdokban

Összességében Sopron 325 milliárdos fejlesztési csomagot tudhat magáénak, amiből 75 milliárdot már kifizettek.