Kincsek a Lábasházban - kiállítás a 150 éves Soproni Múzeum tiszteletére

Tárlatnyitó



A jubiláló múzeum tiszteletére összeállított kiállítást pénteken 18 órakor Fodor Tamás polgármester és dr. Zsámbéky Mónika művészettörténész nyitja meg, közreműködik Sárosi Anna Orsolya csembalón, Rajnai Gábor

lanton. A kiállítás május 31-ig látogatható keddtől péntekig 10 és 14 óra között, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között. Kurátora Veress Ferenc művészettörténész.

A 150 éves jubileum tiszteletére készült Barokk témák kiállítás holnap nyílik a Lábasházban.A Barokk témák (XVI–XVIII. század) kiállítás a múzeum metszet- és festményanyagából válogat, tematikus elrendezésben mutatva be a restaurált műtárgyakat. 1949-ben, a szerzetesrendek feloszlatását követően számos, az egykori kolostorok berendezéséhez tartozó műtárgyat vezettek be a Soproni Múzeum leltárköny-veibe. Az akkori igazgató, Csatkai Endre vitathatatlan érdeme ezeknek az államosított műtárgyaknak a megmentése.Országos hírű többek között a Csatkai-féle szentkép- és apácamunka-gyűjtemény. 1980-ban, Storno Gábor halá-la után, a múzeum részévé vált a Stornók gyűjteménye is, benne az értékes könyvtárral, számos metszetlappal, bútorral, iparművészeti tárggyal, a családi tervtárral és archívummal.A rézmetszet technikáját elsőként az ötvösök használták a XV. század közepén, vésett mintáik ellenőrzésére. Sopron legendás polgármestere, Lackner Kristóf (1571–1631) is ötvös volt eredetileg, Itáliában istanult. A kiállításon láthatunk néhányat az általa tervezett és kivitelezett metszetlapokból is.A múzeum értékes darabjai közé tartozik a HS mester által készített Bűnbeesés (1566), amelyből kevés példány ismeretes. Az ismeretlen mestertől származó, frissen restaurált Főúri hölgy portréja alól egy korábbi női képmás került elő, a kiállításon mindkét portré megtekinthető.