Jön a VOLT! Elkészült a jubileumi fesztiválhimnusz

A stúdiómunkákat követően a fesztivál helyszínén, Sopronban a Lövér kempingben forgatták a hozzá készülő klipet.



– Igyekeztünk olyan dalt készíteni, ami felöleli az elmúlt huszonöt évet. Törekedtünk rá, hogy a hangulata a régi és a mai autentikus rockzenét is képviselje, ezért is hívtunk vendégelőadókat. A végeredmény egy igazi blues-rock hangzású dal lett, amit remélem szeretni fog a közönség – mondta el a forgatás szünetében Felcser Máté zenekarvezető, akitől azt is megtudtuk, egyik nagy kedvence a soproni fesztivál. Évről-évre eljön és barátainak, ismerőseinek is ajánlja a VOLT-ot. S, hogy miért éppen ők készítik a jubileumi fesztiválhimnuszt? – Azért, mert Felcser Máté a legjobb himnuszíró – tette hozzá nevetve Lobenwein Norbert, a VOLT egyik főszervezője, aki azt is elárulta, az új dalt május 25-én reggel 9.30-kor mutatja be a Petőfi Rádió és napokon belül a klipet is megismerheti a közönség.