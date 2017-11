Indul a Quimby klubturnéja: Sopronban kezd a zenekar pénteken

Quimby-koncert

november 17., 21:00

Teltházas bulira készülhet a zenekar, már hetekkel ezelőtt elkapkodták a jegyeket a pénteki koncertre. "Klubban nagyon régóta nem játszottunk már Sopronban, az idejét sem tudom, hogy mikor volt az utolsó alkalom. Mindenképpen izgalmas lesz visszatérni a múltba, és szerintem borítékolható, hogy az a fajta hév, ami anno jellemzett minket, a mai napig is megvan, csak közben kinőttük a klubokat. De most visszamegyünk a kezdetekhez, érdekes kirándulás lesz nekünk és a közönségnek is" - mondja Szilárd.

című dalhoz készült videoklipünk, amit egy olyan boltban vettünk fel, ahol mindenféle régiség van felújítva. Az is biztos, hogy a

Szilárd szólóprodukcióját tekintve is vannak újdonságok, most egy egy háromszámos EP-t készített, rajta a Fejemben kiabálsz című új számmal, és két korábbi szerzemény - Lám, lám! és Sosincs ismétlés - újrakevert verzióival. "Kiss Flóra (Flo) énekli az új dalt, ami elég nagyívűre sikerült: egy szál zongorával, és énekkel indul, a végére pedig egy komplett vonószenekar is megszólal, gitárokkal, dobbal együtt."

A Quimby pár hónapja éppen Sopronban, a VOLT-on vehette át az Év koncertjének járó díjat a 25 éves Aréna koncertjükért, a Micsodaországért. Ha Szilárdot arról kérdezzük, hogy mi jut eszébe először a városról, a fesztivált említi. ˝A zenekarból mindenkinek más a kedvenc fesztiválja, nekem ez az egyik. Szeretem a VOLT-ot, mert bármennyire is nagy a tömeg már, és kinőtte magát a rendezvény, valahogy még mindig megvan az a hangulata, ami régen is volt."Ugyan a zenekar tagjai rengeteg időt töltenek együtt, néha kell egy kis szünet, amikor mindenki a saját dolgaival, a családjával foglalkozik. Az őszi-téli klubturné előtti három hétben is volt egy ilyen időszak, például mialatt Szilárddal beszélgettünk, épp a kisebbik fiát tologatta a babakocsiban, aki csodálkozva nézett a világra."Mindig megoldjuk, hogy legyen időnk másra is, de nyilván, amikor készülünk valamire, előtérbe kerülnek a próbák. Most a koncertek mellett nem dolgozunk új anyagon, nemrég jelent meg Az emberedJónás Jelenéseiből lesz bakelit, ez a legutóbbi albumunk, ami egyébként kicsit ilyen befordulós lemez lett. Akkora publicitást nem kapott ez az album, amennyire mélyre sikeredett, szerintem megérdemelt volna több visszhangot. De ez sem baj, mert igazából azt érzem, hogy olyan lemezt sikerült csinálnunk, ami bizonyos szempontból az Ékszerelmére című albumunkhoz hasonlatos. Az nagy port kavart akkor, de ez a két lemez valahol mégis nagyon hasonló, még ha van is köztük közel húsz év, ez a kettő kapcsolódik egymáshoz."A távolabbi tervekről Szilárd elmondta, hogy jövőre szeretnének ismét Teátrum turnét. "Mindenképp az egyik sarokpontja lesz a következő évnek, nagyon át akarjuk gondolni, az eddigiekhez képest is szeretnénk újítást belevinni. Emellett öt állomásos európai turnéra készülünk tavasszal, és megyünk majd erdélyi koncertekre is, aztán jönnek a nyári fesztiválok..."Elnézve, hogy a Quimby tagjai mennyire különböznek, érdekes, hogy mégis mennyire egyek. "Valószínűleg ez a Quimby egyik titka, hogy annyira ülönbözőek vagyunk. Ez egy nagyon szerencsés találkozás, színessé teszi a zenénket. Ha mindenki ugyanúgy gondolkodna, akkor elég hamar unalmas, egysíkú tudna lenni a produkció - ez sem törvényszerű, persze -, de az egyik előnyünk, hogy többféle gyökerekkel rendelkezünk, és az egész egy izgalmas elegyet alkot."