Ilyen volt, majd ilyen lett: lekaszálták a gazt a Lövér körúton

A biciklisek sávját nemrég építették, át is adták, ezért volt meglepő és elszomorító, hogy az idegenforgalmi főszezonban, a szállodák, a szanatórium tőszomszédságában így elhanyagolták. Sokan panaszkodtak is, a közösségi oldalakra felkerültek a gazban készült képek.A lényeg azonban, hogy végül lekaszálták a gazt, s hogy miért csak most, arra is van magyarázat. A városházán ugyanis megtudtuk, a kerékpárutat ugyan már átadták, a Lövér-program beruházása ugyanakkor még nincs kész. A körútnak több szakaszán ugyanis parkolóhelyeket alakítanak ki, a biciklisáv mellett ezért egyelőre ideiglenes a feltöltés. A parkolóhelyek kiépítése után rendezik véglegessé a terepet, remélhetőleg jó földdel, amiben virágok is nőhetnek...