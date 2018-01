Idén 650 éves az Osztrák Nemzeti Könyvtár

Fotó: ©WienTourismus/MAXUM

Az egész éven át tartó jubileumi programkínálat mellett a könyvtár 12 ékkövét, például Mozart Requiemjének eredeti kéziratát és a Gutenberg-Bibliát is megcsodálhatják a látogatók Bécsben.Az Osztrák Nemzeti Könyvtár épülete VI. Károly német-római császár uralkodása idején Johann Bernhard Fischer von Erlach udvari építész tervei alapján épült. Legértékesebb relikviájának az 1368-ban III. Albert Habsburg herceg felkérésére készített evangéliumos könyv számít. A 14. századi morvaországi lelkész és kanonok, Johannes von Troppau a könyv megírásához aranyszínű tintát és képeket használt fel. Az evangéliumos kézirat az Újszövetség mind a négy evangélumát tartalmazza és a Habsburgok könyvgyűjteményének alapjaként, valamint a Habsburg udvari könyvtár alapító okirataként tartják számon.

Az okirat 650. évfordulója alkalmából az osztrák kultúra legfontosabb központjának számító könyvtár épületének dísztermébeA kiállítás a könyvtár alapításától indul és a második világháború borzalmainak időszakát felölelve mutatja be a könyvtár történetét egészen napjainkig. A tárlaton 170 különlegességet, mint például eredeti kéziratokat, értékes kottákat, térképeket, valamint fotókat és grafikákat mutatnak be. A kiállítást a „Hónap kiállítástárgya" című programsorozat teszi még színesebbé, melynek keretein belül olyan, a közönség által csak ritkán megtekinthető darabok kerülnek kiállításra, mint például a 1454-ből származó Gutenberg-Biblia, illetve Wolfgang Amadeus Mozart Requiemjének eredeti kézirata és Johannes von Trappau evengéliumos arany tintával írott kézirata.Február 22-én dr. Aleida Assmann tart ünnepi előadást a kulturális emlékezetről, amelyen Ausztria szövetségi elnöke, dr. Alexander Van der Bellen is személyesen részt vesz. Május 6-án rendezik a „Nyitott kapuk napját“. Ez alkalomból a látogatók a színfalak mögé is betekinthetnek, hogy megismerjék a könyvtár működését. Az igazi filmrajongóknak pedig júniusban érdemes Bécsbe látogatniuk, hiszen a Filmarchiv Austria jóvoltából 11 osztrák klasszikus filmet vetítenek. A programsorozatot november 22-én Anton Bruckner „Messe in f-Moll für Soli, vierstimmigen gemischten Chor und Orchester“ című zeneművének ősbemutatója zárja az Augustinerkirche-ben.A teljes programkínálat az Osztrák Nemzeti Könyvtár applikációján (ÖNB-App) keresztül érhető el, melynek letöltését követően a könyvtár díszterme és a könyvtárhoz tartozó múzeumok február 28-ig kedvezményesen látogathatók.