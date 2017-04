Hosszú kocsisor szombaton is a 84-esen Nagycenk és Kópháza között - fotó, videó

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/nyugatmagyarsopron/videos/1065801170217153/

Több olvasónk is jelezte, hogy komoly torlódás alakult ki szombat délután a 84-es főúton Kópháza és Nagycenk között, ahol útépítési munkák zajlanak. Egy olvasónk, Gosztom Tamás videót is küldött.A felújítás a torlódáshoz vezetett pénteken is . Célszerű átgondolni, hogy az ember alternatív útvonalat válasszon, mondjuk Fertőboz felé kerülni.