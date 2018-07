Hegykői lett a legjobb pálinkafőzde

Bakos Tibor, Berényi Károly és Dömötör Zsolt, az 1 Csepp Pálinka tulajdonosai öt év alatt jutottak a csúcsra.

A versenyre idén 48 pálinkaház 309 tétellel nevezett, amelyből 25 szakértő bírálata alapján választották ki a legjobbat. A legeredményesebb pálinkafőzde díját idén három főzdének ítélte oda a Pálinka Nemzeti Tanács: az első helyezett az 1 Csepp Pálinka, a második a Brill Pálinkaház, a harmadik a Zimek Pálinka Manufaktúra lett. Magyarország legjobb tízezer palack feletti pálinkája 2018-ban a Bolyhos Ágyas szilvapálinkája, a legjobb díját pedig a Brill Pálinkaház Jázmin szőlő pálinkája nyerte el.– Szakmailag a legrangosabb elismerést kaptuk, de rengeteg munka van ebben – mondta el a Kisalföldnek Dömötör Zsolt, az 1 Csepp Pálinka egyik tulajdonosa. Társaival, Berényi Károllyal és Bakos Tiborral öt évvel ezelőtt vágtak a vállalkozásba, három éve adták át Hegykőn az egykori Masinaházból kialakított főzdét. Pálinkáikat olyan magas minőségben készítik, hogy az ország négy Michelin-csillagos étterméből háromban kaphatók az 1 Csepp főzetei.– Hogyan tovább? Most, hogy eljutottunk erre a szintre, szeretnénk is itt maradni. Óriási a verseny, úgyhogy nem lazsálhatunk – mondja nevetve Dömötör Zsolt. Megnyugtató számára a versenyen elért eredmény mellett az is, hogy a megmérettetést kötelezően megelőző laborvizsgálat során minden pálinkájukat – harmincháromfélét! – rendben találtak a szigorú ellenőrök, s mindegyik kapott érmet is. Nemcsak a főzde lett első helyezett tehát, hanem a pálinkáik is. Nyolc aranyérmet hoztak el a legnagyobb magyar versenyről, ezek közül négy pálinkájuk kategóriagyőztes lett.