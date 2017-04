Gyökeret és szárnyakat adnak

– Az USA-ban az állam a szülést követően tizenkét hetet biztosít az édesanyának, addig tartják fenn az állását. Ezért olyan kisgyermek-nevelési intézmények, zömében magáncég-hálózatok jöttek létre, amelyek három hónapos kortól egészen nyolcéves korig, komplett módon látják el ezt a feladatot – mondta a soproni konferencia egyik résztvevője, Völgyi Zsuzsa. Ő egy bostoni kisgyermeknevelő-intézmény vezetője, aki Győrben végzett az Apáczain, s tizenhét éve dolgozik az USA-ban.



– A mi cégünk ezerhatszáz ilyen helyet működtet szerte az USA-ban. A speciális nevelési-oktatási metodikát is magunk készítjük el, igaz, harmincéves kutatások eredményei alapján, hogy optimális módszertan és körülmények várják a hozzánk érkező apróságokat.



– A világ sok országából érkeztek szaktekintélyek nemzetközi hetünkre. Ők a neveléstudomány kihívásait, illetve eredményeit vették számba, huszonkét szekcióban. Ennek tükrében is állítható, hogy a hazai emberformálás, a kisgyermeknevelés pedagógiai alapjai megállják a helyüket a nemzetközi összehasonlításban – összegzett dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek pedagógiai karának dékánja.



– A résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy ismertessék az adott országban alkalmazott módszertant. A végső következtetés egy mondatban foglalható össze: gyökeret és szárnyakat adjunk a kisgyereknek. Frappánsan példázta ezt a thaiföldi professzor asszony, Chantana Chanbanchong előadása, aki a kisgyermekek hatékony állampolgárrá nevelése és a globalizáció igényének megfelelően, intenzív angol nyelvű oktatása mellett tette le a voksát. A szakemberek abban is egyetértettek, hogy az elmélet és a praktikus gyakorlat közötti hidat szükséges továbberősíteni.