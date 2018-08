Gondatlanság miatt csaphattak fel a lángok Sopronban az Euronics raktárában

A raktártűz után éjjel-nappali biztonsági szolgálatot rendeltek el az Euronicsnál és környékén.

Új fejlemény az Euronics raktárában történt vasárnapi tűzvésszel kapcsolatban , hogy a Soproni Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett közveszély okozása gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tudtuk meg a megyei rendőr- főkapitányságtól.A műszaki áruházat és környékét a tűzeset óta éjjel-nappal biztonsági szolgálat őrzi. A kár nyilvánvalóan jelentős, amelynek felmérése még folyamatban van. Az Euronics bejáratán át még kedden is erős füstszag áramlott kifelé, s a maszkban serénykedő bentiektől hiába is vártunk válaszokat kérdéseinkre. – Forduljon a központunkhoz! – hangzott a felelet. Az üzletlánc veszprémi igazgatóságán elárulták, várhatóan csak a jövő hét első felében nyitják meg újra a műszaki áruházat.Az üzlet melletti edzőteremből szintén erős füstszagot éreztünk. Itt is „Technikai okok miatt zárva" felirat fogadja az érkezőket. – Gyakran járunk ide edzeni, legutóbb szombaton. Most ismét eljöttünk kondizni, de mondták, nincsenek nyitva. Nem gondoltuk volna, hogy a tűz az áruház mellett lévő edzőtermet is ennyire súlyosan érinti. Érthető, hogy bezártak, ilyen erős füstszagban ki akarna fitneszgyakorlatokat végezni? Jó kis felújítás vár az egész teremre – mondta két tinédzser, Tóth Boglárka és Nagy Dorina, akik szerint a zárásról a visszatérő vendégeket célszerű lenne értesíteni, ne jöjjenek hiába.