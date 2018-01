Felújításra várnak a járdák Balfon - fotó

Dákai Gábor balfi olvasónk sokakkal együtt bosszankodik a Fő utcai járdák állapota miatt. Fotó: Magasi

– Az unokám ezen a járdán tette tönkre a babakocsit, nem bírták a kerekek. A helyieknek is bosszúság, de az erre sétálókat is sajnálom. Sokan a szanatóriumból is erre jönnek, meg aztán itt mennek a híres balfi ivókút felé is. Hát, nem viszik a jó hírünket... – fogalmazott Dákai Gábor.Az idős férfi Balf Fő utcájában mutatja a töredezett járdát, a látványt nem is kell túlmagyarázni. Kerekesszékkel nem is lehetne végigmenni a gyalogjárón. Különösen most, a csúszós, latyakos, jeges télben veszélyesek a járda gödrei.

A soproni városházán megtudtuk, tudnak a balfiak problémájáról, és ígérték, hogy meg is fogják oldani azt. A részletek viszont még előkészítés alatt állnak.