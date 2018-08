Fagylalt és belépő a forró napokra

A hőségriadó idején fagylalttal és jégkrémmel is hűsíthették magukat a dolgozók.

„Az építőipar egyik jelentős szereplőjeként az idei évben is nagy kihívást állított elénk a nyári hőség" – kezdi a beszélgetést Kárpáti András, a gyár logisztikai igazgatója. „Az építkezések a jó idő beálltával magasabb fokozatra kapcsolnak, és számunkra alapelvárás, hogy piacvezető tetőtériablak-gyártóként megfeleljünk a vásárlóink igényeinek. Ez a gyakorlatban nem csupán a darabszámok növekedésével járó, intenzívebb időszakot jelenti dolgozóink számára, hanem a nyári hőséggel történő napi birkózást is."A VELUX Magyarország Kft. logisztikai munkatársai és gyártóegység-igazgatói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkavégzés kiegyenlített, a hőség pedig elviselhető legyen. „Óriási dolognak tartom, hogy a mai napig fenn tudjuk tartani a kéthetes nyári leállásunkat. Az építőiparban ez ritka adomány, de idén is sikerült úgy alakítanunk a termelési terveket, hogy a legmelegebb napokat a dolgozók a családtagjaikkal tölthessék, lehetőleg vízparton."A kevésbé szerencsés napokon, amikor a hőmérő higanyszála magasra kúszik, a termelés pedig teljes fordulatszámon működik, a vállalat vezetése több eszközzel is segíti a munkatársak közérzetének javítását. „A szociális helyiségekben légkondicionáló berendezésekkel hűtjük a levegőt, míg a legtöbb csarnokunkban az üzem plafonjára is nagy teljesítményű készülékeket szerelünk. Emellett az igazán meleg napokon fagylalttal, jégkrémmel is hűsíthették magukat a munkatársak."Az idei évben a vállalat egy egészen új megoldást is bevezetett a dolgozók és családtagjaik nagy örömére. Ennek célja, hogy a munkaidő lejártával a munkatársak felfrissülhessenek és pihenéssel tölthessék a nap hátralevő részét. A VELUX Magyarország Kft. együttműködési megállapodást kötött egy közeli strandfürdő vezetőségével, melynek értelmében a vállalat dolgozói, valamint közvetlen hozzátartozóik ingyenesen élvezhetik a strand nyújtotta szolgáltatást egészen a nyár végéig. „Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a dolgozóktól, és egy hónap alatt több mint 2000 belépést regisztráltak munkatársaink révén a strandfürdőben. Mi magunk sem számítottunk ekkora sikerre. Bízom benne, hogy a jövőben is sikerül ilyen kiváló kezdeményezéseket indítanunk és minden kihívásra megtalálnunk a megfelelő, családbarát megoldást" – zárja a beszélgetést a logisztikai igazgató.