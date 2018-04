Elsőként egy aggregátor kerül a nélkülöző férfi fertődi otthonába

Károlyi Horváth Rezső: Nagyon köszönöm a Kisalföld olvasóinak, hogy most az adományokból én is részesülök.

„Egyedül él kis házában, és mivel érrendszere és gerince, térdei, karjai betegek, fájnak, dolgozni nem nagyon tud. A támogatása nagyon kevés, gyógyszerekre sem telik neki. Jó szándékú ember, de már teljesen tönkrement. Így pedig nem lehet élni, hogy néha kap valakitől egy kis segítséget" – állt a hozzánk küldött levélben.– A családban egymagam maradtam, apám, anyám, bátyám is meghalt már. A szüleim soha nem adtak iskolába, így soha nem tanultam meg írni, olvasni. Ha tudnék, legalább valamihez foghattam volna az életben, de így... – mondta elgondolkozva az igen szerény körülmények között élő Károlyi Horváth Rezső.– Nem is tudtam soha elhelyezkedni. Az alkalmi munka maradt számomra, amíg a sok betegség le nem gyűrt. Most már csak az iskola környékén szedem össze a szemetet, a faleveleket. Ezért egy nagyobb adag ételt kapok, ugyanis szociális étkeztetésben van részem. Hálás vagyok érte az önkormányzatnak, a családsegítő szolgálatnak, de minden jótevőnek, hogy gondomat viselik, rám nyitják az ajtót, megvagyok-e. Nagyon köszönöm a Kisalföld olvasóinak, hogy most az adományokból én is részesülök. A pénzt a családsegítő szolgálatra bízom: őket kérem meg, hogy szerezzenek be nekem aggregátort, mert nincs áram a lakásban. Szörnyű volt az állandó sötétség a téli hónapokban. Van egy rádióm, az is akkumulátorra van kötve, hogy szóljon. Ami pénz marad az aggregátor megvétele után, azt beosztják nekem a családsegítőnél, hogy egy ideig jobban menjen a sorom... – mosolyodott el Rezső, majd a szolgálat munkatársa jelenlétében boldogan kanyarintotta az átvételi papírra a három x-et.