Elkezdődött a Handler Iskola 24 órás Alkotónapja - fotók

A Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskola aulájában tegnap Gáspárdy Tibor festőművész nyitotta meg a művészeti munkaközösség nyolcadszor megrendezett Alkotónapját, a 24 órás festést. Szombat délig még bárki betérhet az iskolába és részt vehet az alkotásban.Magyar Mónika a szervezőkegyike a Kisalföldnek elmondta, több más intézményből is érkeznek osztályok, csoportok, vannak visszatérők és a lehetőséget először megragadó pedagógusok is. Az elkészült munkákat az aulában egy hétre ki is állítják.