Egyre kevesebben bliccelnek a soproni buszokon

A soproni buszokon a leggyakoribb trükközési forma a diákbérletek esetében figyelhető meg. Fotóillusztráció: Magasi

Felszállás az első ajtón! – olvasható minden helyi járatú autóbusz oldalán. Sopronban anélkül nem buszozhatunk, hogy a sofőrnek ne mutatnák fel a jegyünket vagy a bérletünket. Ennek ellenére jó néhányan még mindig próbálkoznak blicceléssel, de jó hír, hogy a tendencia csökken.Győr-Moson-Sopron megyében tizenhét közúti ellenőr végzi munkáját, ez nagyjából 2900 órányi ellenőrzést jelent havonta. Az elmúlt években is folyamatos volt az ellenőrzés. A koncentráltabb fellépésnek köszönhetően a vizsgált járatok száma növekedett, a pótdíjazott utasoké pedig folyamatosan csökkent a tavalyi évhez képest – tudtuk meg az ÉNYKK kommunikációs csoportvezetőjétől.Sok utas számára a legnagyobb kihívást a bérletvásárlás jelenti az automaták megbízhatatlan működése miatt. Ezért gyakran kénytelenek a buszvégállomáson megváltani a bérletet, jegyet. A bliccelések fő oka mégsem ehhez köthető.A leggyakoribb trükközési forma a diákbérletek esetében figyelhető meg. Sokan a már lejárt diákigazolványukkal vásárolnak olcsóbb bérletet, hiszen a buszvezetőknek ezt a legnehezebb észrevenni. A közlekedési társaság tapasztalatai is ezt igazolják. Mint mondják, leggyakrabban vagy a diákigazolvány, vagy az érvényesítő matrica hiányzik.Előfordulhat persze olyan is, hogy a felszálló rendelkezik érvényes igazolvánnyal, azonban az utazás alatt nincs nála.Ebben az esetben természetesen a pótdíj kiszabását követően lehetősége van utólagosan bemutatni az iratait, ilyenkor csökken a fizetendő összeg – tájékoztatta lapunkat az ÉNYKK, ahol azt is elmondták, a bliccelések dacára szerencsére nem jellemző, hogy az ellenőröket atrocitás érné Sopronban.