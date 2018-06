Egyetemről a kormányba

Dr. Fábián Attila Kásler Miklós minisztertől vette át kedden kinevezését.

Az ország százhat kórházának pénzügyi, gazdálkodási tervezésének, számvitelének és mindennapi gazdálkodásának kontrollját, az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét kapta helyettes államtitkárként feladatául dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Karának dékánja. Tizenhárom esztendőn át dékánhelyettesként, majd öt évig dékánként dolgozott, ám az egyetemmel továbbra sem szakít.– Július elsejével a kar vezetéséről le kell mondanom, de ezen a diplomaosztón még ott leszek és én adhatom át a diplomákat a végzetteknek. Tanítani természetesen a jövőben is fogok, nem akarok elszakadni sem Soprontól, sem az egyetemtől, sem a tudományos munkától – mondta el a Kisalföldnek dr. Fábián Attila. A tiszaföldvári születésű, ötvenkét éves szakember első diplomáját az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán szerezte meg 1990-ben, azóta Sopronban él és dolgozik. Budapesten 1993-ban, a Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett közgazdászdiplomát.– Sok orvos, gyógyszerész és az egészségügyben dolgozó vezető szakember szerzett másoddiplomát nálunk az orvos-, gyógyszerész-közgazdász vagy az egészségügyi menedzserképzéseinken. Ők ajánlottak Kásler Miklós miniszter figyelmébe. Nagyon megtisztelő a felkérés. A kórházak gazdálkodásának felügyelete, egyben támogatása, a hatékonyság növelése és az Egészségbiztosítási Alap mintegy kétezermilliárd forintjának kontrollja lesz a feladatom. Az államtitkárságon hárman leszünk helyettesek: a gazdálkodási, a szakmai és a fejlesztési feladatokat osztottuk fel úgy, hogy szoros együttműködésben, csapatban tudjunk együtt dolgozni. Nagy kihívás ez számomra, de örömmel vállaltam. Eddig tanítottam, most a gyakorlatban valósíthatom meg mindazt, amit a gazdálkodás- és szervezéstudományról tudok. Úgy látom, sok olyan terület van, amiben tényleg jobbá tehetjük a rendszert – osztotta meg első tapasztalatait a Kisalfölddel Fábián Attila. Kiemelte, hogy a helyettes államtitkárok elsősorban a döntés-előkészítésben vesznek részt, emellett segítenek megtalálni az intézményeknek a legjobb utat, melyhez sok párbeszédre lesz szükség.– Markáns és pozitív változásokra készülünk. Közismert például, hogy a kórházak korábban mekkora adósságokkal küzdöttek. A rendszerváltoztatás után kialakult gyakorlat szerint ezt úgy kezelték, hogy ha felhalmozódtak a tartozások, a sajtóban, a nyilvánosság előtt folytatott hosszas viták után az állam konszolidálta az intézményeket. Sajnos hosszú ideig nem változott a helyzet és a tartozások újra felhalmozódtak. Ennek a gyakorlatnak már az előző két kormány is véget akart vetni, ezért a kórházakat fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ tavaly áprilistól átvette a kórházak pénzügyi-számviteli feladatait. A továbbiakban többek között az én feladatom lesz annak felügyelete is, hogy az intézmények adósságállománya ne termelődjön újra – részletezte a helyettes államtitkár, aki kinevezését kedden vette át a minisztertől.– Sopront nem hagyom el és lehetőségeim szerint igyekszem majd segíteni a várost és az egyetemet is – mondta végül lapunknak dr. Fábián Attila.