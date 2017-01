Egy jópofa olvasmány: megjelent a Soproni Sörgyár története - fotók

A könyv rendelhető



Az exkluzív kiadvány kereskedelmi forgalomban a Geopen könyvesboltban (III. kerület, Bécsi út 65.) illetve a cég webáruházában kapható (geopen.hu). A webes vásárlók 20 százalékos kedvezményt kapnak a fogyasztói árból. A kiadvány ISBN száma: ISBN 978-615-5331-87-9.

Budapesten mutatták be azt az exkluzív könyvet, amely a 122 éves soproni sörgyártás korszakait mutatja be a kezdetektől napjainkig. A kiadvány a HEINEKEN Hungária egyik dolgozójának több évtizedes kutatómunkáját foglalja össze.Exkluzív kötetet jelentetett meg a Geopen Kiadó A soproni sörgyár története címmel. A könyvben a hazai söripar kezdeteiről, az idén 122 éves soproni üzem különböző korszakairól, a sörgyártás meghatározó alakjairól olvashatnak azok, akik kíváncsiak Magyarország kedvenc sörének fotókkal és színes sörcímkékkel illusztrált kultúrtörténetére.A gyár egyik dolgozója, Horváth Róbert által jegyzett kötet budapesti bemutatóján, José Matthijsse, a Soproni Sörgyárat üzemeltető HEINEKEN Hungária vezérigazgatója elmondta: "A gyár története elkötelezett és alapos kutatómunka eredménye, amely nem csak a sörfőzés története és titkai iránt érdeklődőknek hasznos, de segít megérteni a Sopron városa és a Soproni sör közötti különleges kapcsolatot"."A Soproni márka tulajdonosaként a HEINEKEN Hungária dolgozói számára különleges üzenete van a könyvnek, hiszen a régi sörmesterek odaadása, arra tanít bennünket is, hogy kapcsolatunk a sörrel, a sörgyárral és Sopron városával legyen személyes. Ez a könyv büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen egyik kollégánk kutatásain alapul, ugyanakkor emlékeztet felelősségünkre is, hogy a legjobb minőségű söröket kínáljuk fogyasztóinknak. 2016 óta kizárólag magyar árpát használunk Magyarország kedvenc sörének előállításához. A hagyományok rendkívül fontosak számunkra, ugyanakkor a legújabb technológiák segítségével biztosítjuk, hogy a Soproni továbbra is a megszokott minőségben kerüljön a poharakba" – tette hozzá a vezérigazgató.Horváth Róbert, akinek már szülei és nagyapja is a Soproni sörgyárban dolgoztak, a könyv kapcsán elmondta: "Szerencsés ember vagyok, hiszen sörrajongóként és amatőr sörtörténészként a munkahelyem is egy sörgyár. Hálás vagyok munkaadómnak, a HEINEKEN Hungáriának, hogy támogatta a munkámat, és kutatásaim nyomán, címkegyűjteményem felhasználásával megszülethetett ez a könyv. Sörcímke gyűjteményem több, mint 200 000 darabból áll, ebből 600 a II. világháború előttről való. A gyűjtemény még akkoriban kezdett épülni, amikor még nem volt olyan divat a sörös ereklyék gyűjtése. Örülök, hogy a kollekcióm több darabja is megtekinthető a könyv hasábjain".Az eseményen Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere elmondta: "Sopron városában az élelmiszerfeldolgozás több évszázados múltra tekint vissza, a sörgyár pedig igazi soproni üzem. Köszönöm, a HEINEKEN Hungáriának, hogy őrzik a hagyományt, miközben a sok tulajdonosváltás után fejlődő és modern üzemmé tették a gyárat. Érezzük, hogy a tulajdonos számára fontos a soproni sörgyár, ezért fektet be, ezért fejleszti folyamatosan"."A könyv ipartörténeti, technikatörténeti szempontból is fontos munka. A világunkban gyorsan váltják egymást a technológiák, ezért fontos, hogy a régi módszerek, praktikák legalább emlékként legyenek megörökítve az utókor számára" - tette hozzá Sopron polgármestere.