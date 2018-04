Adót vetettek ki az elhunyt anyósra Sopronban

– Anyósomnak, a tavaly márciusban elhunyt Horváth Lászlónénak Sopronban a Répcefői sori háza volt a bejelentett lakcíme, viszont utolsó éveit a nagylózsi szociális otthonban töltötte. A napokban kaptuk kézhez a soproni polgármesteri hivatalnak az ő nevére kiküldött levelét, amelyben a 2018-as kommunális adó 17 ezer forintjának megfizetésére köteleznék, noha anyósom Répcefői sori házát a család még tavaly eladta. A lánya, azaz a feleségem rögtön rosszul lett – fordult szerkesztőségünkhöz Sztehlo Lajos.



– Számunkra azért is érthetetlen az eset, mert az anyósomnak címzett hivatalos értesítést nem is a már értékesített soproni ház címére, hanem hozzánk, Nemeskérre küldték, ahol tavaly május óta lakunk. Megboldogult anyósom viszont soha nem is lakott Nemeskéren, csak Sopronban, jóval előtte meg Nyíregyházán, végül Nagylózson. Hogyan lehetséges akkor ez, miként fordulhatott elő ilyen eset?



A városházáról kapott tájékoztatás szerint az adóhatóság csak a soproni lakóhellyel rendelkezők esetében kap értesítést halálesetről, az ingatlan-nyilvántartás adatainak változásairól automatikusan nem értesül. Ilyen módon elsősorban az ingatlantulajdonosok bejelentései alapján jár el. Az érintett család ezek szerint nem tett eleget a változással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének, így fordulhatott elő, hogy tévesen küldték ki az értesítést

„Munkánkat igyekszünk körültekintően végezni, de ehhez – tekintettel arra, hogy több mint 27 ezer adóalany van – az adózók jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése is szükséges. Ezúton is elnézést kérünk a családtól az okozott kellemetlenségért, a nyilvántartást módosítjuk, az adókivetést sztorníroztuk" – áll levelükben.