A Magyar Idegenvezetők Egyesülete látogatott a fertődi Esterházy-kastélyba - fotók

A „magyar Versailles"-ként is ismert épületegyüttes Európa 3., az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélya. Az impozáns főúri kastély Magyarország egyik legrangosabb turisztikai látnivalója– mondta el a Magyar Idegenvezetők Egyesülete nevében Adamikné Juhász Nóra a kastélylátogatás során. Hozzátette: Ezért is az egyik legvonzóbb helyszínként tekint a szakma Eszterházára.A Magyar Idegenvezetők Egyesülete kétnapos szakmai programjára szakmai képzés és tapasztalatszerzés céljával az ország minden részéből érkeztek az idegenvezetők a térségbe. A 45 fős csoport az Esterházy-kastélyban megtekintette Az Esterházyak mesélő kincsei című kiállítást, és a Barokk színháztörténeti túrán is részt vettek.Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Központ ügyvezetője elmondta: az Eszterháza Központ páratlan értékeket őrző örökség helyszíneinek fontosak a turizmus az idegenforgalom területéről visszacsatolt szakmai vélemények, amelyek megerősítik a megkezdett fejlesztések eredményességét és folytatásának szükségességét. A turizmus a gazdaság fontos húzóágazata, a cél, hogy 2030-ra, hogy a GDP 16 %-át adja. Ehhez minőségi szolgáltatások kellenek, ezért is jó, hogy a szakma ide látogat - tette hozzá az ügyvezető.