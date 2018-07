A Locsmándi határt használó autósok örülnek: felújítják a főutat Zsirán

Belátható időn belül a zsirai belterületi főút is új burkolatot kap. Fotó: Magasi

A határ átjárhatóságának biztosítása érdekében magyar oldalon már évekkel ezelőtt az önkormányzat pályázati forrásból elkészíttette az aszfaltozott utat. Ehhez kapcsolódik a most elkészült osztrák út.A Közbeszerzési Értesítő adatai szerint eredményes lett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési (NIF) Zrt. kiírása, s így belátható időn belül felújítják Zsira két kilométeres belterületi szakaszát, amelyről leágazik az autósok határátkelőhöz vezető útvonala. Információnk szerint a mintegy 166 millió forintos beruházás kivitelezése valószínűleg még ebben az évben elkezdődik.

Ausztriában dolgozom az építőiparban, hazafelé Kismartonból az osztrák autópályán egészen Felsőpulyáig (Oberpullendorf) autózom, ott térek le a Locsmánd–Zsira autós átkelőhöz. Bükön lakom, számomra ez a leg- egyszerűbb útvonal, de így lehetnek a környék ingázói is

Steiner Zsolt: Sok ingázó számára a zsirai átkelő a legjobb megoldás.

– mondta Steiner Zsolt a zsirai határhoz érve. – Jó, hogy végül sikerült megépíteni az autósok számára az itteni átkelőt, az osztrák szakaszt meg éppen a múlt hónapban adták át, korábban ott csak földút volt. A zsirai főút tervezett felújítását is nagyon várom, ugyanis az katasztrofális. Szűk az úttest, töredezett a szegélye, sok helyütt jóformán nincs is. Ráfér, hogy új aszfalttal lássák el, nem is csak miattunk, hanem az osztrákok miatt is. Hadd lássák, igényesek vagyunk mi is!

Nagyon örülünk, hogy folyamatosan fejlődik a falu, s a leendő útfelújításhoz nem szükséges önrészt vállalnunk. Megoldódnak a közlekedési problémák

Egy falu, három átkelő



– Zsira azon kevés falvak közé tartozik, amelyek három határátkelővel is rendelkeznek – közölte Czipetics Györgyné, a falu jegyzője. – Az egyik a régi, amelyet a kerékpárosok és a gyalogosok vehetnek igénybe. A másikat a gépjárművel közlekedők használhatják, a harmadik pedig a Fülesre (Nikitsch) vezető

határátlépő, amely szintén vegyes használatú, s éjjel-nappal nyitva van.

– fogalmazott Nagy Ferdinánd, Zsira polgármestere. – A vasfüggöny felépítése előtt a zsirai–locsmándi volt az egyetlen magasabb rendű összekötő út Közép-Burgenland délkeleti és megyénk délnyugati része között. A vasfüggöny leomlását követően itt pályázati forrásból, szintén önkormányzati megvalósításban turistaátkelő létesült, amelyet az autósok hivatalosan már nem használhattak. Elmondhatjuk, az új átkelő kialakításával, s az osztrák oldal korszerűsítésével európai színvonalúvá vált e részen is a két ország közötti forgalom. Ehhez jön a falun belüli útszakaszunk felújítása.