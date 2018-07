A fertőrákosi Barlangszínház előadásaira áljegyet is értékesítenek online

Mint tavaly, úgy az idén is nagy kárt okoz a Pro Kultúrának az a Svájcban bejegyzett internetes cég, amely online jegyeladás látszatát keltve „árusítja" különböző műsorainkra a belépőket"

A Falstaff ősbemutatója a milánói Scalában volt 1893-ban. Ezúttal Oscar-díjas rendező által színre vitt változatot láthat a Barlangszínház közönsége a Kassai Állami Operával.

– közölte Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezetője.– Például a Billy Cobham Band barlangszínházi estjére többen is olyan két személyre szóló jeggyel szerettek volna bemenni, amelyért közel ötvenezer forintot fizettek; a többszörösét, mintha azokat a mi jegypénztárunkban vagy internetes felületünkön váltották volna meg. A svájci online cég jegyei értelemszerűen érvénytelenek voltak, nem is tudtuk elfogadni, mert semmiféle szerződésben nem álltunk, s nem is állunk a már tavaly is kétes hírnevet szerzett vállalkozással.– A Barlangszínház közönsége, a tradíciókhoz híven, idén is olyan híres operát láthat, amely plusz művészi értéket képvisel. Ilyen a ma és holnap 20 órakor kezdődő Verdi: Falstaff című vígopera, amely színrevitelének megálmodója a világhírű Oscar-díjas cseh rendező, Jirí Menzel – folytatta Pataki András.– A Pro Kultúra Sopron törekvése, hogy a határon túli együttműködések kiszélesítésével jelen legyen Európa kulturális vérkeringésében. A Kassai Állami Operával korábban is jó kapcsolatunk volt, ők hozzák el a Menzel-rendezésű Falstaffot.Az ügyvezető hozzátette: tisztában vannak a foci-világbajnokság mindent felülíró népszerűségével. A vasárnapi döntőre való tekintettel nem is rendeznek aznap műsort a Barlangszínházban. Ma nincs vb-összecsapás, szombaton pedig 16 órakor kezdődik a bronzmeccs, így az nem ütközik a vígopera szombati, 20 órakor kezdődő barlangszínházi előadásával.