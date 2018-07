A bécsiek már többet gyalogolnak, mint amennyit autóznak

Sétálóutca a belvárosban - © Eurocomm-PR / Regina Hügli

Egy friss tanulmány szerint az osztrák főváros lakói már több utat tesznek meg gyalog, mint autóval. A legtöbbet a 29 év alattiak és az egyetemisták gyalogolnak. A megkérdezettek háromnegyede biztonságban érzi magát, de több padot és a zebráknál hosszabb zöld jelzést szeretne.Elkészült az osztrák főváros gyalogos közlekedéséről szóló eddigi legátfogóbb felmérés. A Mobilitási Ügynökség megbízásából 4.600 gyalogos megkérdezésével összeállított tanulmány szerint 2013 óta nagyot nőtt a gyaloglás népszerűsége. Míg akkoriban csupán a bécsiek 59 százaléka állította azt, hogy szívesen gyalogol, addig 2017-ben már 88 százalékuk.A tanulmányból az is kiderül, hogy 2017-ben az összes út 28 százalékát tették meg a bécsiek gyalog, míg autóval 27, biciklivel pedig 7 százalékot. A legnépszerűbb továbbra is a tömegközlekedés maradt 38 százalékkal.A gyaloglást választók csaknem 90 százaléka a tíz percesnél hosszabb sétákat szereti, 79 százalékuk 29 évesnél fiatalabb. A megkérdezettek 70 százaléka minden nap legalább egy sétát tesz, a legtöbben közülük (77 százalék) főiskolai vagy egyetemi hallgató.Míg a megkérdezettek háromnegyede gyalogosként biztonságban érzi magát, nagy eltérés van az egyes kerületek között. A város egyik külső kerületében, Floridsdorfban például 88 százalékuk mondta azt, hogy biztonságban érzi magát, a belvárosi Simmeringben viszont csak 41 százalék. Általános trend, hogy aki gyakrabban gyalogol, az kevésbé fél az utcán.A bécsi gyalogosokat arról is megkérdezték, hogy mi zavarja őket a legjobban: legtöbbjüknek a kutyaürülék (42%), a biciklisek (37%) vagy az autósok (25%) vannak útban. Nem csoda hát, hogy a kívánságlistájuk élén a kerékpár- és gyalogutak markánsabb elválasztása valamint a zebráknál hosszabb zöld jelzés szerepelt. A válaszadók kétharmada ezen kívül több padot szeretne, ahol útközben megpihenhet.