5G hálózaton netezhetnek Christkindlmarkt látogatói Bécsben

A projekt képviselői bekapcsolják az 5G teszthálózatot a bécsi Rathausplatzon © PID / Christian Jobst

A hálózatra bárki rácsatlakozhat, akinek LTE-s telefonja van. Az új technológia előnye, hogy a nagy számú felhasználó ellenére azok gyorsabban tudnak csatlakozni az internetre és stabilabb lesz a hálózat.Az 5. generációs mobiltechnológia (5G) tesztje kezdődött meg 2018. november 20-án a Bécsi Városháza előtti téren, a Rathausplatzon, ahol Bécs ikonikus karácsonyi vására, a Christkindlmarkt is zajlik. A tér azért is kiválóan alkalmas kísérleti terepnek, mert évente több rendezvénynek is helyet ad, amelyek tömegeket vonzanak. Ők pedig egy kis területre koncentrálódva küldözgetnek óriási adatmennyiséget.A tesztidőszak 2019 őszéig tart, az addig gyűjtött tapasztalatokat pedig a tényleges 5G hálózat kiépítéséhez használják fel. Ki szeretnék deríteni például, hogy miként lehet magas színvonalú szolgáltatást biztosítani az ilyen rádiótechnikai szempontból nagyon nagy kihívásnak számító környezetben, illetve, hogy milyen infrastrukturális követelményeknek kell megfelelni. A tesztüzem Bécs Város, valamint az A1 Telekom Austria, a T-Mobile Austria és a Hutchison Drei mobilszolgáltató közös projektje.Az új hálózati technológiát bárki kipróbálhatja, aki a Christkindlmarkton LTE-s telefont vagy mobil végfelhasználói készüléket használ. Ők sokkal gyorsabban tudnak majd az internethez csatlakozni, mint a mostani 4G technológiával, ráadásul stabilabb lesz a hálózat.