120 éves a Soproni Képzőművészeti Társaság

Szombat óta látogatható a 120 éves Soproni Képzőművészeti Társaság jubileumi kiállítása a Liszt központ Munkácsy-termében. A tárlatot Borbély Károly festőművész nyitotta meg és köszöntőt mondott dr. Fodor Tamás polgármester.A kiállításra összesen 110 műtárgyat nyújtottak be a társaság tagjai. Az alkotásokat Gáspárdy Tibor, Grabner József, Jakabné Tóth Márta valamint Török Bernadett festőművészek zsűrizték, a válogatást követően 36 kiállító 75 művét láthatják az érdeklődők.Technikailag színes a paletta, hiszen grafika, fotó, selyem, valamint akvarell-, olaj- és akrilfestmények is szerepelnek a kiállításon. De a válogatás nem csak technikailag sokrétű, hanem stílusában és tartalmában is. – mondta el Keresztény Richárd, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke.A Soproni Képzőművészeti Kör 1897. április 11-én alakult, az első kiállítást 1897-ben rendezték meg a Festőteremben. Az eltelt 120 év alatt több ismert művész és közéleti személy vette ki részét a társaság irányításából, például Mende Gusztáv, Mühl Aladár vagy Csatkai Endre múzeumigazgató.Az egyesületnek jelenleg 40 tagja van, csoportos kiállításokon évente 8-10 alkalommal mutatkoznak be. Emlékülések, emlékkiállítások is tartoznak hagyományos rendezvényeik közé. A következő kiállítás szeptember 10-én nyílik a Várkerület Galériában.A Munkácsy-teremben berendezett jubileumi tárlat szeptember 24-ig, naponta 10-18 óráig látogatható.A jubileumi tárlat kiállítói: Áldozó László, Bazsóné Nagy Gabriella, Borsodi Zsuzsa, Cervenka Gerhard, Dedinszky Márta, Dorosmai Erzsébet, Fejér Zoltán, Giczi Lajos, Grabner József, Gyimóthy Zsuzsa, Győrffy Gabriella, Hasznos László, Herczeg Anikó, Horváth Endre, Jakabné Tóth Márta, Kosztkáné Vránich Rozália, Magyarné Derszib Eti, Major Mária Magdolna, Mezei Zsuzsa, Nyári László, Pócza Irma, Rajczi János, Rennerné Tóth Mária, Sarkady Antal, Szabó Katalin, Szényi Péter, Szilágyi Lajos, Szilágyiné Kaplony Éva, Szurokné Strassner Klára, Taschner Frigyes, Tóth Zoltán, Török Bernadett, Völgyi János, Wéber Károlyné, Zsombolyai Mária