Kötötten, de mégis szabadon

Akár egy műtárgy



Gál Krisztián: „Számomra a plakát tömör, sokrétegű, mélyebb filozófiai tartalommal bír, megfejtésre vár." A plakát olyan számomra, mint egy haiku. Tömör, sokrétegű, mélyebb filozófiai tartalommal bír, megfejtésre vár, akár egy műtárgy, önálló életet képes élni és hatni tud évtizedek után is - mondta Gál Krisztián tervezőgrafikus, képzőművész, akinek a Soproni Petőfi Színház Jelenetek egy házasságból című előadásához készült plakátja bekerült a krakkói, nagy presztízsű Dydo Poster Gallerybe.

Névjegy

Gál Krisztián több éve tervezi a soproni színház plakátjait. Képzőművészeti tevékenysége mellett jó ideje tanít a Budapesti Metropolitan Egyetem tervezőgrafika szakán. Aktív tagja a Magyar Plakát Társaságnak. Számtalan egyéni és csoportos kiállításon vett részt itthon, külföldön egyaránt, több díjat, elismerést kapott már.

Fontos helyre került

Most a lengyel-magyar képzőművészeti, plakáttervezési műhelymunkáknak és szakmai kapcsolatoknak köszönhetően hívták meg Krakkóba kiállításra. A soproni munkája annyira megtetszett a szakmának, a közönségnek, hogy a Jelenetek egy házasságból plakátot azonnal a gyűjteményük egyik fontos helyére helyezték el.

- Számomra a színházi plakát nem kereskedelmi célokat szolgál ki. Nem azért készül, hogy egy terméket azonnal értékesítsen, mint egy üdítőt, hanem legyen kicsit kordokumentum, lenyomat és maradandóan képviselje az adott művet. Sőt, akár hozzá is tegyen ahhoz. Ezért fordul elő, ha mondjuk a nyolcvanas évek színházi vagy filmes plakátjait megnézzük, amikor ezt a műfajt Árendás József vagy Pinczehelyi Sándor képviselte, akkor lehet, az adott alkotásokra nem emlékezünk már, de a plakátok mégis élesen belénk ivódtak - mondta Gál Krisztián, aki szerint az nem baj, ha egy plakát megosztó, hiszen egy-egy muzsika, kép, fotó, műtárgy is azzá válik, ha nem uniformizálódik, s nem a kiszolgálásra, hanem a gondolkodásra ösztönzi a befogadót. Ő mindig törekedett arra, kutassa a hiba esztétikáját, hisz ebben, de közben keresi benne a tökéletest. Ez ad számára inspirációt.



A Jelenetek egy házasságból plakát sikerútja tovább folytatódik, ugyanis november végén ott lesz a budapesti nagyszabású, nemzetközi élmezőnyt felvonultató rangos PosterFesten.

Korolovszky Anna grafikus és plakáttervező Gál Krisztiánnal a krakkói kiállításon, háttérben a soproni plakáttal.



Többet ad egy pillantásnál

Arra a kérdésre, hogyan készül egy-egy színházi plakát azt válaszolta: igyekszik tájékozódni a műről, az alkotói gondolatokról. Közben már elindulnak benne metaforák, vizuális energiák, több rétegben igyekszik olyan képi világot felvázolni, amely formát, ritmust, sűrűséget ad egy adott plakátnak. Kötötten ugyan, de mégis szabadon. Ez ad többet a plakátnak egy pillantásnál. Ettől válik művészeti alkotássá, nem pedig reklámhordozó erővé.