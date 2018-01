Megőrizni, gyarapítani, átadni

Közgyűlést tartott és értékelte a 2017-es esztendőt a szanyi Bokréta Néptáncegyesület. Németh László, az egyesület elnöke részletezte az együttes körül történt változásokat, felsorolta a sikereket, eredményeket.A rendezvényen elhangzott: a Bokréta tagjai egymást segítve, összefogva továbbra is feladatuknak tekintik, hogy a nagy elődöktől és Töreki Imrétől kapott tudásukat, tapasztalataikat megőrizzék, gyarapítsák és továbbadják.A Kisalföld kérésére az egyesület vezetősége kifejtette: az együttes még ma is nagyon kedvelt és népszerű. Tavaly is számos rendezvényre kaptak meghívást, amelyeken sikerrel szerepeltek.Kiemelték a répcelaki Kalinkó Fesztivált és a győr-ménfőcsanaki Szüreti Fesztivált.Az egyesület tavaly nyáron pályázatot nyújtott be a Csoóri Sándor Programba, amely sikeres lett. Az elnyert támogatást értékmegőrző fejlesztésekre fordítják. A többi hagyományőrző egyesülethez hasonlóan a szanyiak továbbra is fontos feladatuknak tekintik az utánpótlás felkészítését, nevelését.

Változás

A Kisalföld is többször foglalkozott tavaly a Bokréta együttesnél történt változással. Az együttes korábbi művészeti vezetője, Töreki Imre, aki 54 éven át irányította a csoportot, távozott a Bokrétától. (Kisalföld, 2017.

augusztus 9.)

A Bokréta közgyűlésén a vezetőségi tagok szavazatai alapján „Az év táncosa" díjakat is átadták.A hölgyeknél Kontreczné Németh Nikoletta, a férfiaknál Vincze Tibor, a lányok között Hegedűs Regina, a fiúknál Orbán Zoltán érdemelte ki a díjat az együttesben végzett kiemelkedő tevékenységével.Az idei évről azt mondták: nagy reményekkel indulnak neki. Tudják, hogy rengeteget kell még tanulniuk, de hiszik, hogy az összetartó közösség képes a szanyi hagyományokat fenntartani, továbbadni, még akkor is, ha néha akadályok gördülnek eléjük. Köszönetüket fejezték ki Szany lakóinak, akik akár kutatómunkával, akár tudással támogatják őket abban, hogy elérhessék a kitűzött célokat. Külön kiemelték az egyesület tagjai a helyi önkormányzat és a pártolók anyagiakban is megjelenő segítségét.A bokrétások a közgyűlésen köszöntötték a csoport egyik legidősebb tagját, a 91 éves Orbán Józsefné Anna nénit. A rendezvény táncos mulatsággal ért véget, amelyen a táncosok Greznár Zoltán és zenekara kíséretével táncoltak és nótáztak.