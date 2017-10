Kodály útján Csornán

A Pántlika táncegyüttes nem első alkalommal emlékezett meg Kodály Zoltán évfordulójáról. Népi kultúránk ma is sokat merít a gyűjtéseiből. A műsorban azon tájegységeket mutatták be, ahol Kodály Zoltán is munkálkodott. A műsort Lengyel Sándorné állította össze.