Kapuvári tanulókat díjaztak - fotók

A nyertes középiskolás pályázók

Nyertes felsőfokú oktatási intézményi hallgatók

Azóta minden évben kiírják az ösztöndíj pályázatot. Idén az Önkormányzat Humán Bizottsága döntött a beérkezett pályázatokról. A típusú (középiskolás) pályázat 6 érkezett, mindegyik megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek. Három sikeres pályázó részesült A típusú díjazásban. B típusú (felsőfokú oktatásban résztvevő) pályázat is 6 érkezett, és ebből 2 pályázat nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek. Három sikeres pályázó részesül B típusú díjazásban.1.: A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium X. évfolyam tanulója, az elmúlt két félévben kitűnő tanulmányi eredménye volt, emellett 2018. májusában angol középfokú szóbeli nyelvvizsgát tett. A Kapuvári Castrum Sport Klubnak is aktív tagja. Az elmúlt tanulmányi évben elért kiváló sporteredményei: országos Diákolimpia IV. hely, Tata országos verseny I. hely, Szlovák Kupa II. hely, emellett meghívásos versenyeken is kiválóan szerepelt.2.: A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium XI. évfolyam tanulója, mindkét félévben kitűnő gimnáziumi tanulmányi eredménye volt. A Rábaközi Művelődési Központ javaslata szerint a városi kulturális programok szóvivője, versmondója. A Kapuvári Kézilabda és Szabadidősport Egyesület tagja. Az Oktatási Hivatal által 2018. áprilisában szervezett megyei népdaléneklési versenyen szólóének kategóriában arany minősítést ért el.3.: A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium XII. évfolyam tanulója, kitűnő tanulmányi eredménye mellett, 2016. júliusban komplex német középfokú nyelvvizsgát, 2018. júniusban komplex angol középfokú nyelvvizsgát tett. A Kapuvári Szent Anna Plébánia ifjúsági csoportnak aktív tagja, az egyházi szertartások közreműködője.1.: A Győri Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Gépészmérnök mesterképzés (MA/MSc) nappali tagozatos hallgatója. Az elmúlt két félévben tanulmányi eredménye kiemelkedő 5,0 és 4,9 volt. Angol felsőfokú komplex nyelvvizsgája van. Tanulmányai mellett a Győri SZEnergy Team alternatív hajtású járműfejlesztői csapat hallgatói csapatvezetője, kiemelkedő szakmai munkájával kiérdemelte, 2017-től az egyetem Járműipari Kutatóközpontjában a kutatóközponti gyakornoki pozíciót2.: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest jogász hallgatója. Mindkét félévben kiváló tanulmányi átlagot ért el, 4,71, illetve 4,55. Angol középfokú szóbeli és írásbeli, német komplex középfokú és német komplex felsőfokú nyelvvizsgája van.3.: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási és menedzsment alapszak hallgatója. Tanulmányi átlaga kiváló volt, 4,9, illetve 4,81. 2016. márciusban német középfokú komplex-, 2017. szeptemberben pedig angol felsőfokú komplex nyelvvizsgát tett.