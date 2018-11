Jövőre több pénzt kérnek a bölcsődére Csornán

Vados Ferenc mint minden évben, idén is megfogalmazta kérdéseit a közmeghallgatáson.

Az önkormányzati tájékoztató résztvevői a csornai városházán.

Közmeghallgatást tartott kedden a csornai képviselő-testület. A legmeglepőbb információ a rendezvényen az volt, hogy az önkormányzat eláll a bölcsődei pályázattól. Ezt dr. Bónáné dr. Németh Katalin kérdésre válaszolva mondta el.A polgármester a megvalósult fejlesztések közül kiemelte az elektromos töltőállomások létesítését és hét önkormányzati lakás nyílászárócseréjét, amire 6,4 millió forintot költöttek. A civil alapból 21 szervezetet támogattak összesen 6 millió forinttal. A folyamatban lévő beruházásoknál megemlítette a városháza klimatizálását és az épület előtti tér felújítását, a Pozsonyi és a Jókai utcák burkolatának építését, melyekre közel 28 millió forintos állami támogatást kaptak. A kivitelezés összesen több mint 45 millió forintba kerül. A munka jövő tavasszal kezdődik. A polgármester szólt az első világháborús sírok rendbetételéről,a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, a csornai szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról. Ez a 2,2 milliárd forintos fejlesztés 2020-ban készül el. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin elmondta: a kerékpárutak műszaki átadása november végén várható, összesen mintegy 200 millió pályázati forintot költ erre a célra Csorna.Nemsokára a délkeleti városrész csapadékvíz-rendezése is befejeződik és elkészült a termelői piac a Mártírok terén. 61,9 millió forint támogatás és 29,9 millió forint önerő fedezte a költségeket.Még idén megkezdi a nyertes vállalkozó a Vilmos park „zöldberuházását". A leánykollégium és a Laky Döme utcai volt orvosi rendelő épületét felújították.Dr. Bónáné dr. Németh Katalin kitért a keleti iparterület fejlesztésére, erre 309 millió jutott Csornának. Ez a munka 2019 nyarán kezdődhet el.250 millió forintos támogatást nyert a város kulturális közösségi terek fejlesztésére. Megkezdődött a „Nők a családban" program megvalósítása. A harminc hónapos projekt 199 millió forintba kerül.A tervek között a polgármester elsőként a volt Baukom-telepen építendő szolgáltatóházat és csarnokot említette meg, ennek a pályázatnak várják az elbírálását.Összefoglalásában megjegyezte: 14 benyújtott pályázatukból 12 nyert támogatást, 2 elbírálásra vár. 2017–2018-ban összesen 1 milliárd 851 millió forintnyi támogatáshoz jutott a város.Vados Ferenc lakossági hozzászólóként felhívta a figyelmet az útjavításokra. Például arra, hogy a közelmúltban átadott Köztársaság utcai burkolat már most repedezik. Rákérdezett a termálfürdővel kapcsolatos elképzelésekre, illetve az új városi bölcsőde építésére.Dr. Bónáné dr. Németh Katalin válaszában megköszönte a jelzést a Köztársaság utcával kapcsolatban. A strandról kifejtette: rendbe kell tenni az egykori kertészet területét és felújításra szorul a termálkút. A fürdő fejlesztése az önkormányzat dolga, de a kertészet helyének hasznosítására befektetőkre lesz szükség. A bölcsődéről úgy tájékoztatott, hogy az elnyert támogatás nem elegendő a beruházásra. A kiegészítésre nem lesz pénze az önkormányzatnak, hitelt viszont nem akarnak felvenni. Emiatt ezt a pályázatot visszaadják azzal, hogy jövőre nagyobb összegre nyújtanak be igényt.Nagy László arról beszélt, hogy a régi gyógyszertártól a volt moziig balesetveszélyes a járda. Azt javasolta, hogy a kerékpárosok számára találjanak ki valamilyen megoldást. Azt is megemlítette, hogy ezen a szakaszon a régi házak felújítása időszerű lenne, segítsen az önkormányzat a tulajdonosokkal együttműködve. A polgármester megjegyezte: a járdával kapcsolatos problémára keresnek megoldást, a házak homlokzati felújítása viszont csak komoly városrehabilitációs pályázat segítségével valósulhatna meg.