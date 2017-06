Háromszáz évig őrizték, aztán eltűnt a kutyabőrös krónika

A helytörténeti kutatók a rábacsanaki templom építésének történetével is megismerkedtek.

Rábacsanakon rendezte meg a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata a tizenegyedik Rábaköz-kutatók Napját. Az érdeklődők a falu történelmével is megismerkedhettek, de olyan értékekről is szó esett, melyekről még a helyiek sem nagyon hallottak eddig.Jaczkó Jánosné Mátay Teréz például gyermekkorára emlékezett előadásában. A háború előtti elemi iskolára, a község országos hírű marhatenyésztésére és a front átvonulására. Szalay Sándorné édesapjáról, Nagy Jenőről (1911–1989) beszélt, aki tízgyermekes parasztcsaládból indult és ért el a katedrára. Előbb Kistatán és Rábatamásiban okította a nebulókat. A Rábatamásiban született Horváth Teri színésznő például Sárigyöp című önéletrajzában oldalakon keresztül ír szeretett tanítójáról. „Rajongtam érte. Úgy figyeltem minden szavát, majd kiesett a szemem, a fülem. S éreztem, hogy szeret engem. (…) Ettől az esztendőtől fogva boldog gyerek lettem. Sok jó szót kaptam, szeretetet is. Társaim már régen elfelejtették, hogy én voltam a »bukott szamár«." Nagy Jenő 1948-tól 1972-ig tanított szülőfalujában, Rábacsanakon, ahol ő lett a falu kulturális életének szervezője. Rá igazán illett a néptanító és a nemzet napszámosa megnevezés. Nyugdíjazása után megírta a község történetét is.

Füleki Lászlóné óvodavezető és alpolgármester a község neves szülöttére, Takács Nándor (1927–2016) püspökre emlékezett. A katolikus főpap Kisbojtárból főpásztor című visszaemlékezésében meleg szavakkal emlékezett meg szülőfalujáról. Soha nem felejtette el, hogy Rábacsanakon egy nádfödeles házban született. Mindig ünnepnek számított, amikor hazalátogatott és a templomban misét mondott. Székesfehérvári rezidenciáján szívesen fogadta a falubelieket, akik 2009-ben díszpolgárrá választották.Varga Mária nyugdíjas tanárnő a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templomban mutatta be a templom építésének történetét és berendezését. Kiemelte, hogy az 1922 és 1925 között épült rábacsanaki templom a XX. századi falusi templomok gyöngyszeme. A neoromán stílusú imahely Krebs János budapesti építészmérnök tervei alapján épült. A templom felszerelésének (főoltár, szószék, szentélyrács, örökmécses, üvegablakok, orgona) legbőkezűbb támogatója a rábacsanaki kötődésű Ruisz József budapesti kéményseprőmester és felesége, Molnár Rozália volt. Az adományozó házaspár síremléke a bejárattól jobbra látható. A község és a társulat képviselői megkoszorúzták a két világháború hősi emléktábláit, majd a nap zárásaként a temetőben felkeresték a helyi neves személyek sírjait. A rendezvényen kiderült, hogy az 1970-es évekig őrizték a csanakiak a település kutyabőrbe kötött krónikáját. A kötet Rábacsanak 1691-től az 1800-as évek végéig tartó történetét foglalta össze. Az irat aztán eltűnt és hollétéről azóta sem tudnak semmit, de bíznak benne, hogy egyszer csak előkerül.