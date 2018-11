Elkészült Rábacsécsény háziorvosi rendelőjének korszerűsítése

A fejlesztés során a település háziorvosi rendelőjének épülete került korszerűsítésre. Az orvosi rendelőnek helyet adó helyiségek több mint tíz évvel ezelőtt estek át állagmegóvó belső munkálatokon, továbbá az épület külső és belső része teljesen leromlott állapotban volt. A helyiségek nem voltak alkalmasak a funkciók ellátására.

A 13,2 millió forintos beruházásnak köszönhetően az épület határoló szerkezetei és a tetőszerkezet is teljes körűen felújításra került, tovább az épület fűtési és használati meleg víz rendszere is megújult. Ezen túlmenően a háziorvos feladatai ellátása szempontjából elengedhetetlen eszközök beszerzésére is sor került, mivel a korábbi eszközök már nagyon régiek és elavultak voltak.