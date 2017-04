Az elkerülővel egy időben készül majd a zajvédő fal

Eddig nem okozott fennakadást a 85-ös menti építés.

Mint arról korábban beszámoltunk (Kisalföld, 2016. 11. 24.), várhatóan 2022 elején adják át az M85-ös Csorna–Sopron–országhatár közötti szakaszát. Szerdán közmeghallgatást tartottak Kapuváron, melynek témája az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II. ütem–Pereszteg közötti szakasza környezetvédelmi engedélyének módosítása volt.

A tervek szerint magas fal védi majd Rábatamási és Vitnyéd lakóit.

A tervezett főbb módosítások: a Babót komplex pihenő áthelyezése a települési közművek közelébe, valamint 90 méterrel délebbre helyezik a nyomvonalat a külterületi ingatlanok miatt. Továbbhaladva a vitnyéd–csapodi erdő irányába a vasúti pályával párhuzamosan vezet majd a nyomvonal. A módosítás már tartalmazza a Fertőd-Endrédmajor csomópont véglegesítését, továbbá a fertőendrédi pihenőhelyet a közművek miatt 400 méterrel keletebbre helyezik. Röjtökmuzsaj, Nagylózs térségében az Ikva patak árvízi hatása miatt magassági vonalvezetést is meghatároztak.A gyorsforgalmi út mentén élők nyugalma érdekében talán az egyik legfontosabb a zajvédelmi intézkedések teljesülése.

A gyorsforgalmi út elkészültével párhuzamosan gondoskodnak a zajvédelemről is, Rábatamási-nál és Vitnyédnél is az út jobb oldalán három méter magas fal védi majd a községek lakóit. Az említett két község mellett Eber- gőcnél, Kapuvárnál, Agyagosszergénynél és Babótnál is felállítanak monitoringpontokat, melyek a zajterhelés változását kísérik figyelemmel. A méréseket az építkezés megkezdése előtt, az építés alatt és üzemelés közben is elvégzik.A 85-ös számú főúton Farád térségében jelenleg is zajlik a körforgalom kiépítése. A meglévő út burkolatának elbontása és az új pályaszerkezet megépítése idejére sebességkorlátozást vezettek be, ám ez fennakadást nem okoz a közlekedésben.