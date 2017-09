A fiatalok is szívesen ülnek a fogatra Farádon

Ifjabb Karsay Sándor a Farádi Lovas Egyesület egyik legeredményesebb fogathajtója. A fotó a Varga János-emlékversenyen készült.

Alapítása huszonötödik évfordulóját ünnepli idén a Farádi Lovas Egyesület. Annak idején a hasonlók közül elsőként alakult meg a szervezet a környéken. A farádi lovasok ma is aktívak, országos szinten is jó eredményeket érnek el fogataikkal. Legutóbb maguk szerveztek versenyt, melyen egykori tagtársukra, Varga Jánosra emlékeztek.Karsay Sándor, az egyesület elnöke elmondta: jelenleg harminc taggal működnek, akiknek összesen száz lovuk van. Állandó résztvevői a különböző versenyeknek, legközelebb például Jászkarajenőn, az országos bajnokságon bizonyíthatnak.

– A lovak szeretete, a közös hobbi és szenvedély az, ami negyedszázada összetartja a tagságot – fogalmazott Karsay Sándor. – A lótartás állandó lekötöttséget jelent és nagy odafigyelést igényel. Az pedig, hogy versenyekre járunk, állandó felkészülést. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a lósport ma is ugyanolyan népszerű, mint korábban volt.A fiatalok szívesen állnak közénk, vállalják a kötöttségeket és bizony a költségeket is. Ez a hobbi ugyanis nem az olcsóbbak közé tartozik. Idén öten tettek sikeres vizsgát, két hölgy és három fiatalember bizonyította, hogy alkalmas a versenyzésre. Az eredmények alapján az országos szövetség megadja számukra az indulás jogát. A farádi lovasok nem csak versenyeznek és nem csak a maguk örömére hajtanak. Eleget tesznek az iskolák, óvodák felkérésének és szívesen viszik sétakocsikázásra a gyerekeket. Ilyenkor a diákok nemcsak a lovakat ismerik meg, hanem lakóhelyük tágabb környezetét, az élővilágot, a természetet is. Rendezvényeken, ha hívják őket, bemutatót is tartanak, illetve felvonulásukkal gyakran emelik egy-egy esküvő fényét is.Karsay Sándor megjegyezte: az egyesület két tagja hátasversenyeken is rendszeresen indul.– Legutóbbi hazai versenyünkön Varga János alapító tagunkra, barátunkra emlékeztünk és előtte tisztelegtünk. Kiváló ember volt, akinek a farádi lovassport, a lóbarátok sokat köszönhetnek. Lelkesen szervezett, segítette az egyesületet, tanácsokat adott. Nélküle nem állna mai színvonalán egyesületünk. Egy szomorú balesetben hunyt el és mi 2002 óta minden évben megrendezzük az emlékversenyét – jegyezte meg Karsay Sándor.