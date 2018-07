"Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje."

gradia

préskerámia

biztonságosan rögzíthető

védi az ép fogszövetet

sokkal kisebb a szuvasság kialakulása megfelelő szájhigiénia mellett

esztétikusabb, a fogtechnikus még nagyobb precizitással tudja a csücsköket, barázdákat kialakítani

tökéletesen visszaállítható a fog eredeti formája

a szomszédos fogak közötti kontakt sokkal pontosabban alakítható ki. Ez biztosítja, hogy az étel ne maradjon a fogak között, illetve a rágóerő eloszlását az összes fogon.

a frontfogból letört egy darab, és töméssel nem lehet helyreállítani

nincs a mosolyával megelégedve

a frontfogak között rés van

veleszületett zománc- és dentinfejlődési rendellenesség van

nem megfelelő a frontfogak alakja

nem hatékony a fogfehérítés az elszíneződött, elszürkült fogak esetében

az íny egészséges és gyulladásmentes

nincs fogkő

a fogak épek vagy megfelelően ellátottak

ha fogainak színe sötét vagy sárgás és ezen szeretne világosítani

…és még sorolhatnám az idézeteket, amelyek arról tesznek tanúbizonyságot, mekkora jelentősége és ereje van egy mosolynak. De mit ér a mosoly szép, ápolt fogak nélkül?! A tiszta, csillogó, fehér fogak nem csupán vonzó külsőt kölcsönöznek, hanem a magabiztosság szimbóluma is.Az otthoni rendszeres fogápolás mellettaz, ami segíteni tud, hogy Önnek is magabiztosságot sugározzon a mosolya.olyan típusú technikák alkalmazását jelenti, amellyel a fogakat egyedi vagy természetes megjelenési formájukra alakítjuk. Esztétikus tömésekkel, héjakkal (veneer), fémmentes koronák készítésével. Odafigyelünk az ép fogazatra jellemző anatómiai formákra, a természetes fogszínre, a harmonikus megjelenésre, a páciensek igényeire. Azis speciális technikát, precizitást és a pácienssel való fokozott együttműködést igényel.A fogak eredeti színével megegyező tömőanyaggal dolgozunk. Az esztétikus, fényre kötő, fehér tömőanyagok kerámiaszemcsékkel megerősített műanyagok. A fog anatómiai formája ezzel jól visszaadható, így élethű töméseket készíthetünk. Stabil, esztétikus anyagokról van szó. Az előzőleg kialakított üregbe rétegezve helyezzük be. Jól alkalmazható kisebb és közepes szuvasságok esetén. Mélyebb szuvasságok, nagyobb mértékű foganyagveszteség esetén a rágófogakba a tömés nem a legjobb választás. Ezekben az esetekben a fogorvos teljes mértékű, odafigyelő munkája ellenére sem köt elég precízen a foghoz. Ilyenkor célszerű nagyobb teherbírású betéteket,készíteni. Az inlay-k egy speciálisan előkészített üregbe ragasztással kerülnek behelyezésre a fogorvosi rendelőben, amit előzőleg a fogtechnikus nagy precizitással készít el a fogtechnikai laborban.Anyaga:Elszíneződtek a fogai? Nem elégedett a formájával? Talán nagy a rés a fogai között?A héjak erre nyújtanak megoldást! Nagyon vékony esztétikai kiegészítés, legfeljebb 0,5 mm vastagságúak. Kíméletes, a saját fogakat csak minimális mértékben kell előkészíteni. Az érzéstelenítőnek köszönhetően a beavatkozás fájdalommentes.A héjak segítségével lehetőséget adunk a fogak elszíneződésének vagy kedvezőtlen formájának a korrigálására, illetve alkalmas a fogak közti nagy rések eltüntetésére vagy a sérült fogak koronai részének helyreállítására.Anyaga: préskerámiaNagyobb foganyagveszteség, alaki hibák esetén fémmentes koronákat készíthetünk. Ezzel elérhető, hogy az elkészített fogpótlás alakja, színe, illetve fényáteresztő képessége révén megkülönbözhetetlen a természetes fogaktól.Anyaga lehet cirkon-kerámia vagy préskerámia.A cirkonvázas koronák úgynevezett CAD/CAM technológiával készülnek. Ez azt jelenti, hogy számítógépes tervezéssel és számítógép által vezérelt berendezés segítségével alakítja ki a fogtechnikus a koronákat. A természetes fog színével tökéletesen harmonizál.Napjainkban egyre tudatosabban étkezünk, sportolunk, figyelünk az egészségünkre, fogaink épségére és esztétikumára is. Jóleső érzés és egészséges önbizalom tölt el bennünket, ha a tükörből egy szép mosoly tekint vissza ránk.Azonban egy szép mosolyt nem lehet egyszerűen fogfehérítéssel létrehozni. Ha a fog szuvas vagy a fog körül az íny gyulladt, sok a fogkő, először ezeket a problémákat kell elhárítani. Ezek után következhet aAz esztétikai fogászat területén ez igen népszerű.Ahhoz, hogy a fogfehérítés hatékony legyen, először megnézzük, hogy elvégezhető-e a fogfehérítés.Akkor érhetünk elt, ha:A fogfehérítés csak egészséges, rendbe tett fogakon végezhető el, ezért gondoskodnunk kell a fogíny és a fogak egészségének helyreállításáról.A fogászati rendelőben végzett fogfehérítési technológia biztonságos, kényelmes, hatékony. Fogfehérítés előtt mindenképp megtisztítjuk a fogakat fogkő-eltávolítás keretében, így az eredmény szebb és tartósabb. Az ultrahangos fogkő-eltávolítást egy úgynevezett sópolírozás (Airflow) követi, ami képes nagyon szépen eltüntetni az elszíneződéseket, és így visszaadja a fogak természetes színét. Miután ezeket elvégeztük, akkor jöhet a fogfehérítés!A fogsorunk állapota, a mosolyunk természetessége tükrözi, hogy állunk hozzá az élethez!