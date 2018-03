Nincsenek zárt ajtók a DITEC előtt

(X)

A középületekbe, hivatalokba, valamint nagyobb üzletekbe és bevásárlóközpontokba ajánlott DITEC automata ajtók megfelelnek minden elvárásnak. Többek között az akadálymentesítés követelményének, amely napjaink egyik lényeges kérdése. Fontos, hogy a mozgáskorlátozottak is minél könnyebben tudjanak áthaladni a bejáraton, ennek megkönnyítésére többféle megoldást kínál a DITEC termékcsalád.Az olaszországi DITEC gyár a hetvenes évek elején alakult, s azóta a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyedülállóan szélessé vált a cég termékválasztéka.Automata üvegajtóit például több automatikatípussal és alumínium profilrendszerrel felszerelve kínálja, ezáltal a bejárat kialakítása teljes mértékben az épület stílusához és forgalmához alakítható. A portál radarérzékelői már több méterről érzékelik a bejárat felé közeledő személyt, és gondoskodnak a nagy sebességű nyitásról. A véletlen rácsukást, illetve az abból eredő baleseteket a biztonsági infraérzékelő és akadályérzékelő előzi meg. Áramszünet esetén akkumulátoros egység gondoskodik a zavartalan működésről vagy a vésznyitásról. A mozgó és fix szárnyak biztosítják a hőszigetelést és a vagyonvédelmet, biztonsági üvegük pedig nem okoz személyi sérülést akkor sem, ha valaki véletlenül nekiesik az ajtónak.Hagyományos nyílóajtók esetén is több típus közül lehet választani. Mindegyik automatika olyan elektronikával rendelkezik, amely a mozgáskorlátozottak áthaladását segítő funkcióval van ellátva. Ilyen a „Nyomd és menj" lehetőség, amikor az ajtóra felszerelt automatika nem rendelkezik radar- vagy más érzékelővel, ebben az esetben az ajtót kézzel elindítják, amit az elektronika érzékel, és automatikusan kinyitja az ajtót. E funkción kívül egy „Lassú áthaladás" gombbal is el lehet látni, amelynek megnyomása esetén az ajtó lassabban fog visszazáródni, ezáltal a mozgáskorlátozott személy is biztonságosan tud áthaladni a bejáraton. Természetesen a nyílóajtók automatikájánál is lehet alkalmazni a radar- és biztonsági infraérzékelőket.Bármelyik típusra essen is a választás, a győri RÉV-Kapu Kft. kínálatában biztosan szerepel. A több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező vállalkozás ugyanazt nyújtja ügyfeleinek, mint a kapukat gyártó DITEC: szakmai tapasztalatot, szakértelmet, folyamatos alkatrészellátást és szervizhátteret – hogy senki ne találjon zárt kapukat!