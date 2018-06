NeuroPress-babák! Kilátástalan helyzetekben is létezhet megoldás

Elérhetőségek:

www.NeuroPress.hu

Gyógyulásunk története2 sikertelen terhességet követően fordultam a NeuroPress-terápiához Az első terhességemből született kis- fiamat sajnos 8 nap után elvesztettem – a második kisbabám is túl korán elhagyott. Nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, de továbbra sem adtam fel az álmomat, hogy egyszer én is ÉDESANYA legyek. 2016 decemberében felkerestem a NeuroPress-terápia győri rendelőjét. 5 hónap kezelés után 2017 augusztusában a 40. születésnapomra megkaptam életem legcsodálatosabb ajándékát: kismama lettem. Februárban a vártnál egy kicsit hamarabb megszületett kislányunk, Karola életünk legnagyobb csodája. Ezúton is szeretném megköszönni Vargha Úr és a győri rendelőben dolgozó kollégái segítőkész, odaadó munkáját, kedvességét.Mészáros IlonaMár évek óta próbálkoztunk, hogy legyen a 8 éves kislányunknak kistestvére. Sajnos, az elmúlt három évben a próbálkozásaink három vetéléssel végződtek. A 17 hetes kisfiamat meg kellett szülnöm, tőle el tudtam búcsúzni. A másik két baba korán hagyott itt minket. Nagyon nehéz időszak volt ez, lelkileg nagyon megviseltek voltunk. Májusban kezdtem el a NeuroPress-kezeléseket, nagyon tetszett a holisztikus szemlélete, nemcsak nőgyógyászatilag kezeltek, és nemcsak a hormonháztartásomat akarták helyreállítani, hanem az egész szervezetem működését hozták rendben, hogy majd képes legyen megtartani és táplálni egy magzatot. Hatalmas boldogság volt, amikor októberben pozitív lett a teszt. 2017 júniusában pedig megszületett a csodálatos Bibike, aki csupa mosoly és boldogság, családunk szeme fénye.Köszönettel: SzilviaAz idő csak telt, és semmi eredmény. Magas volt az inzulinszintem. A további vizsgálatok során policisztás ovárium szindrómát is diagnosztizáltak. Tüszőérést és -repedést előidéző, valamint inzulinszint-csökkentő gyógyszereket kaptam, de hatásukra sem történt pozitív irányú változás. Édesanyám javaslatára kerestem fel a NeuroPress- terápiát. 3 hónap kezelés után megtörtént a csoda! Pozitív terhességi tesztet tartottam a kezemben, azt a pillanatot nem lehet szavakkal kifejezni, amit akkor éreztem. Kisfiam, Suba Tamás Kristóf 4.070 grammal és 53 cm-rel egészségesen született meg. Ezúton is köszönöm Vargha Úr és a kezelők lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkáját, emberi nagyságát!Köszönettel: Subáné Máj JuditHosszú évek óta szerettünk volna kisbabát, de a várva várt gyermekáldás sajnos elmaradt. Megbeszéltük a párommal, és úgy döntöttünk, inszeminációs beavatkozásnak vetem alá magam, ami mindhárom alkalommal eredménytelen lett.A következő reménysugarat a lombik- program jelentette. Nagyon akartuk, hogy sikerüljön, de minden küzdelmünk ellenére a kis életek nem akartak megtapadni. Amikor a legkilátástalanabb volt a helyzetünk, akkor találtam rá véletlenül a NeuroPress-terápiára. Már nem volt vesztenivalónk, belevágtunk. A terápia során a lelkünkre is figyeltek. És egyszer csak megtörtént a csoda: február 3-án teljesen természetes úton megfogant a kisbabánk. Rögös volt az út, de megérte, édesanya lettem, Levente gyönyörű kisbaba, aki bearanyozza napjainkat.Hálás köszönettel: Cs. Cecília és Cs. Zsolt2016 szeptemberében kerestük fel párommal a NeuroPress-terápiát. Kisbabát szerettünk volna. A kezelések hatására először a menstruációm rendeződött: pontosan 28 napra jött meg minden hónapban ezt követően szép lassan minden panaszunk megszűnt, jól éreztük magunkat. 2017. november 15-én hajnalban megszületett egy kis angyal, Adél a mi kislányunk (3.300 g és 52 cm). Idén karácsonykor fogunk először hármasban ünnepelni, és természetesen meg sem állunk a nagycsaládig.Köszönettel: Á. Z.„Amikor eldöntöttük, hogy még egy babát szeretnénk, számunkra nem is volt kérdés, hogy ismét a NeuroPresshez fordulunk! Áprilisban kezdődtek a kezelések, augusztus 21-én már újra pozitív is volt a teszt. Várandósságom első 3 hónapjában még folytathattam a kezeléseket, hogy minden rendben legyen. A terhesség megint panaszmentes volt. Hálás vagyok a NeuroPress-terápiának és Vargha Zsoltnak, hogy segítségükkel két gyönyörű egészséges kislány szüleivé válhattunk.Köszönettel: Hofferné Niki