,,Élni jó, hallani kell" - Gondolatok hallásunk fontosságáról

Dr. Csizmás Mária fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

Amplifon Hallásközpont Győr

Dr. Kovács Pál u. 1.

(96) 529 850

Segítségével érzékelhetjük a testi épségünket veszélyeztető hangokat, például a közlekedésben.A halláscsökkenés a leggyakoribb oka az időskori elszigetelődésnek, visszavonultságnak, bezárkózásnak. Számos kellemetlen helyzet okozója, akár a hivatalos ügyek intézése, akár az orvossal való konzultáció során, hogy többször visszakérdez, esetleg nem biztos abban, amit hallott.Az elvégzett vizsgálatok megállapítják, ha Önnek halláscsökkenése van. Lehet, hogy már eddig is gyanakodott rá mások visszajelzései alapján, vagy akár már szembesült is a kellemetlen tünetekkel a beszélgetések és tévénézés közben. Viszont azt is gondolhatta – elhárítva a problémát –, hogy azért nem érti, mit mondanak mások, mert motyognak, gyorsan beszélnek Önhöz – pedig valójában ennek oka a halláscsökkenés.A család kompenzál, segíteni szeretne, hangosabbra állítja a televíziót, hangosan beszél Önhöz, vagy kiabál. Ezzel valójában súlyosbítja a helyzetet, mert mire szakemberhez fordul, súlyos problémát jelent a hallás javítása.A hallókészülék-próba során tapasztalhatja, milyen sokat segít a készülék a beszédértésben. A hallásveszteség korrigálására csak a legnagyobb tudású digitális készülékek képesek, melyek pontosan beállíthatók számítógéppel, egyéni igényeknek, élethelyzeteknek megfelelően. Így visszakaphatja magabiztosságát a mindennapi életben, újra élvezheti a társaságot, esetleg a családi összejöveteleket.„A látás elvesztése a tárgyaktól foszt meg, a hallás elvesztése az emberektől távolít el."Az Amplifon győri hallásközpontjában Dr. Csizmás Mária fül-orr-gégész és audiológus szakorvos közreműködésével szeretnénk hozzájárulni, hogy Ön is a halláscsökkenéssel élők azon táborába tartozzon, akik visszakapták az élet hangjait, újra teljes életet élhetnek bizonytalanság és a meg nem értés veszélye nélkül. Újra élvezheti a koncertet, az unokák, dédunokák kacaját, kedves szavukat.Bizalmát folyamatos kontrollvizsgálatokkal, hallásgondozással, ingyenes készülékállítással, ingyenes fül-orr-gégészeti ellátással köszönjük meg, mindezt nyugodt, kellemes légkörben biztosítva Önnek.További felvilágosításért nyugodtan forduljon hozzánk, szívesen tájékoztatjuk az érdeklődő, segíteni szándékozó családtagokat is a felmerülő kérdésekben.