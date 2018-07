Véget ért Lébényben az utolsó szervezett Szent Jakab-zarándokút

Fotó: Olvasó

Tovább Spanyolországba



A Szent Jakab-út Lébényből továbbvezet Mosonmagyaróvár, Rajka,innen pedig Szlovákia, majd Ausztria felé, és Wolfsthalban becsatlakozik az egész Európán átívelő, Santiago de Compostelába vivő hivatalos Camino de Santiago zarándokútba.

Tizedik esztendeje, hogy Budapestről indulva száznál több zarándok tette meg szervezetten a Szent Jakab-utat, a „Magyar El Caminót".A zarándokok kedden Pannonhalmán éjszakáztak, ahol a kolostorban lerakták a terheiket jelképező, magukkal hozott köveket. Mindenütt nagy szeretettel és sok-sok étellel-itallal várták őket, Tápon pedig egy, a 10. születésnapra sütött tortával is meglepték őket.Szerda délután azonban nem csak az idei út, de egy tízéves történet is véget ért Lébény 800 éves Szent Jakab-templománál. „Az utolsó szervezett útról beszélünk – újságolta bánatosan Simon Dóra, aki Dukát Csillával, a Szent Jakab Baráti Kör elnökével együtt szervezte az utakat. – Elfáradtunk. Átadnánk a stafétabotot, ha átvenné valaki. Persze az út fennmarad, legfeljebb nem ebben a formában. De ne a végről beszéljünk, inkább legyünk büszkék arra, amit a tíz év alatt elértünk: külföldön is elfogadott zarándokútlevelünk lett, az út végig jelzett, rengetegkülföldi bandukol rajta."Integetve, énekelve, zászlókat lengetve, kezükben az utat jelképező sárga rózsával érkezett meg szerda délután kettőkor száznál több zarándok a lébényi templomhoz. Homokviharon és záporokon át, hűvös hajnalon, forró délelőttön, főúton és dűlőn keresztül vezetett útjuk. Volt, aki közben kórházba került, mert lába nem bírta a megpróbáltatásokat. Éppen harangszóra lépték át a templom kapuját, a Kard Rendjének felemelt kardjai alatt. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok értek útjuk végére. A nekik celebrált szentmise után galambok hada repült az égbe. Egy tíz éves történet végére került most pont, ám a zarándokok sora holnaptól ugyanúgy útra kel, hogy Szent Jakab útját járva csodálkozzon rá az ország szépségeire, s kerüljön közelebb Istenhez, önmagához.