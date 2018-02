Utak felújítására és minibölcsődére is jut pénz Mosonszentmiklóson

Bedő Csaba polgármester – Idén a Hársfa utca újraaszfaltozását is elvégezzük.

A képviselő-testület nemrégiben fogadta el a falu idei költségvetését: 402.285 millió forintos bevétellel s ugyanennyi kiadással számolnak. A tavalyi évekhez képest nagyobb összeg többek között az elnyert pályázati támogatásoknak is köszönhető. Ez összesen 104 millió forint. Beletartozik az önkormányzati épületek 83 millió forintból megvalósuló energetikai korszerűsítése. Ezenkívül 20 millió forintot kaptak műfüves pálya létrehozására, ehhez 7–7,5 millió önrészt társítanak. Mint megtudtuk, a meglévő sportpálya melletti füves területen építik meg a létesítményt. További 5 millió forintot kapnak minibölcsőde kialakítására. Ezt az óvoda épületében választják le. Ehhez 2–3 millió forintot tesz hozzá a falu saját pénzéből.

Útépítésre 15 millió forintot különítettek el, ebből aszfaltozzák a Hársfa utcát teljes hosszúságában.Bedő Csaba polgármester kiemelte, legfontosabb feladatuk idén is az intézmények biztonságos működtetése. Civil szervezeteiket 2018-ban 6 és fél millió forinttal támogatják. Útépítésre 15 millió forintot különítettek el, ebből aszfaltozzák a Hársfa utcát teljes hosszúságában, de több helyütt kátyúznak, illetve egyes járdaszakaszokat is felújítanak majd. A Csepete utcában az önkormányzat által korábban kialakított telkek szennyvízhálózatát építik ki, illetve szennyvíz- átemelő is készül. Erre 17 millió forintot tettek félre. Ezenfelül hatmillióból további földterületeket szeretnének megvásárolni a Csepete utcában – szintén házhelyek kialakítására. Az idei büdzsé kialakításakor gondoltak az idén 810 éves település évfordulójának a megünneplésére is.A településvezető elmondta, a helyi sportegyesület taós pályázatának kétmilliós önrészét a falu állja. A pályázati összegből többek között a világítás- és fűtéskorszerűsítést, az öntözőberendezés felújítását valósítják meg, valamint a gyermek sportolók felszerelését biztosítják.