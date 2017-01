Olvasóink segítették Márkot: a magára maradt lébényi kamasz szeretetet is kapott

Márk jelenleg szívességből lakik ismerősénél, de az iskola után albérletbe költözne.

Fehérvári Márknak hamar felnőtté kellett válnia.. A csornai Csukás-iskolában mezőgazdasági gépészként tanuló végzőst anyja élettársa fogadta be tanulmányai befejeztéig. Cikkünk megjelenését követően napokig folyamatosan csengett a telefon Márknál és Papp Viktória családsegítőnél is. Sokan írtak a fiú közösségi oldalára is.Volt olyan jóakaró, aki személyesen akart segíteni a fiún, s idős nénik kopogtak be hozzá Erzsébet-utalvánnyal, élelemmel is.– Nagyon sokan megkerestek, sok mindent ajánlottak. Munkalehetőséget a Szigetközben, Mosonszolnokon, de külföldön, Ausztriában, Angliában is. Volt, aki alkalmi munkát kínált, néhányan hosszú távra is. A tervem az, hogy az iskola elvégzése után is Lébényben maradnék, és remélem, sikerül itt albérletet találnom – számol be Márk, akit meghatott az emberek segítőkészsége.

A fiú gondjairól csak a legszorosabb barátai tudtak, hiszen azokról nem szívesen mesélt, mesél. "Akik nem tudták, hogyan élek, mondták, hogy le a kalappal előttem. Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget, jóakaratot" – fűzi hozzá.Az alapítványunk által adományozott 150 ezer forintból 100 ezret a szakmunkás-bizonyítvány megszerzéséhez szükséges traktorvizsga tanfolyami díjára fordított, míg a többit félretette. Azzal az összeggel együtt, amit még adományként kapott, saját bankszámlán helyezte el.– Rengeteg ruhát, pulóvert, nadrágot, cipőt is küldtek, ezeket átválogattuk. Ami nem az én méretem, azt szeretném más rászorulónak felajánlani. Kaptam egy új focicsukát is, amire nagyon vágytam – sorolja a fiatalember. Mint mondja, szép karácsonyt tud maga mögött, hiszen a rokonok mellett barátainál töltötte az ünnepeket. Volt olyan jóakaró, aki személyesen akart segíteni a fiún, s idős nénik kopogtak be hozzá Erzsébet-utalvánnyal, élelemmel is. A két ünnep között az étkezését az önkormányzat támogatta.– Márknak nehezére esett elfogadni a segítséget, hiszen ő úgy gondolja, mindenért meg kell dolgoznia. Végig tartottuk a kapcsolatot, sűrűn találkoztunk, együtt válogattuk át a ruhákat, takarékos bankszámlát nyitottunk. A Facebook-oldalára kapott üzenetekre is két és fél órán keresztül válaszoltunk, olyan sok ismerős-ismeretlen írt oda, nemcsak a megyéből, de Szegedtől Debrecenig is érkeztek felajánlások – tette hozzá Papp Viktória családsegítő, megjegyezve, hogy Márk mellett fog állni a későbbiekben is, hiszen a fiúnak nemcsak most, a későbbiekben is szüksége lesz a támogatásra.