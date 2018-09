Milliárdok jönnek a Dunakiliti duzzasztóra

Munkában – Hónapok óta tart a kivitelezés, a bakdarukkal végeztek, most a korrózióvédelmen a sor. Fotó: Cséfalvay Attila

Koccintás – Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Nagy István agrárminiszter, Láng István, az OVF főigazgatója és Bozóki László fő-építésvezető a beruházás végén, 2021-ben is együtt ünnepelne.

Utoljára akkor várták a sajtót a dunakiliti duzzasztómű vezérlőjébe, amikor 2012. októberben a Kisalföld és a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület (Szite) népi kezdeményezése kapcsán a parlament fenntartható fejlődés bizottsága tartott itt ülést. Akkor az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna ügye volt napirenden (utóbbi torkolatát már építik, sínen a megoldás).Csütörtökön egy régóta várt fejlesztés megnyitóját tartották a vezérlőnél – a dunakiliti duzzasztómű ugyan 1989-re szinte teljesen elkészült, ám a befejezés előtt leállították az építkezést a bős–nagymarosi vízlépcsővita árnyékában. Közel harminc év enyészet után most felújítják – a munka már elkezdődött. A rekonstrukcióra 2,735 milliárd van a kasszában: az ország legnagyobb vízépítési műtárgyára ráfér a „helyrepofozás". Ezt emelte ki Láng István, akit múlt héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójává neveztek ki, s harminc éve éppen a dunakiliti duzzasztómű építésénél kezdte vízügyes pályáját. „Most pedig már megérett az idő a felújítására. Szerepét alig vesszük észre, holott a szigetközi vízpótlásban is kulcsfontosságú, ráadásul tározótérként is szolgál. Értékes, akárcsak a kiskörei vagy a tiszalöki vízlépcső."A „nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" elnevezésű beruházásról Bozóki László fő-építésvezető beszélt. A 13,171 milliárd forintból felújítandó hét műtárgy a bajai Deák Ferenc-zsilip, a dunakiliti és nicki duzzasztómű, a kiskörei Kvassay-hajózsilip és az ottani vízlépcső, a góri tározó zsilipje és a tiszavasvári Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilipje. Dunakilitin 47 hónapig tart a felújítás, s idén tavasszal elindult. Már próbaüzemnél tart a felújított bakdaru, indul az acélpálya korrózióvédelme és a beeresztő zsilipek víztelenítése. Nagy István agrárminiszter elsősorban a vízügyesek munkáját méltatta: „Szigetköziként mondom, az életünk függ attól, hogy jól végezzék a feladatukat. Kulcskérdés, hogy a meglévő vízzel miként gazdálkodunk, hogyan tudjuk a legoptimálisabban felhasználni." Kiemelte, a mostani beruházás újabb évtizedekre biztosítja az árvízi biztonságot, egyben idegenforgalmi lehetőségeket teremt. A hét fejlesztés várhatóan 2021 októberére készül el: a műtárgyak az árvízvédelemben, az ivó- és öntözővíz biztosításában, az energiatermelésben, a hajózásban és a szabadidős hasznosításban is szerepet kapnak.