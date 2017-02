Kámforrá váltak a menekültek a hegyeshalmi határnál - fotók

Egy pár cipőt, nadrágot és táskát is hátrahagytak a vasárnap várakozó menekültek a határon.

„Emberek vagyunk" és „Szükségünk van a médiára" – ezeket a feliratokat találtuk a vélhetően az osztrák hatóságok által kibocsátott, fárszi nyelvű tájékoztatóra kézzel ráírva. Ezeket is a bevándorlók hagyták hátra – ruhák, egy pár cipő, egy hátitáska és ételmaradékok társaságában – a hegyeshalmi kishatárnál.

A hegyeshalmi kishatáron 10 illegális bevándorlót rögzített a kamera január 24-én.

Az ott működő vállalkozás dolgozói már a reggeli órákban láttak feltűnni két fiatal férfi menekültet. Amint arról a Kisalföldnek beszámoltak, a nap folyamán számuk mintegy húszra duzzadt. Ezzel szemben az M1 tévécsatorna tudósításában 58 személyt említenek – ám ezt a számot a helyszínen nem erősítették meg nekünk.– Az épületre felszerelt kamerák nem először rögzítették, hogy a közeli kamionterminálból, az osztrákok által kialakított regisztrációs pontról migránsok kisebb-nagyobb csoportja jön Magyarország irányába. Már volt arra példa, hogy kettő, négy személy lézengett itt, akik aztán eltűntek. Január 24-én viszont tíz fiatal férfiról készült felvétel, de a vasárnap rögzített képeken is többen feltűnnek, a kora reggeli óráktól az estiekig – magyarázza a határon működő vállalkozás névtelenséget kérő ügyvezető igazgatója, aki a felvételekből többet is a Kisalföld rendelkezésére bocsátott. Mint elmondta, óvintézkedésként vasárnap többször is bezárták a büfét: „Egy-két embert még biztonságosan ki tudnak szolgálni a kollégáim, de a nagyobb csoportoktól óvakodunk." A fiatalember szerint nem normális, hogy csak úgy besétálhatnak idegenek az országba, semmilyen hivatalos papír nélkül.

Megkerestük Szőke László hegyeshalmi polgármestert is: „Arra fel lehet készülni, hogy hasonló ügyek még lesznek. Annak megvannak a szabályai, hogy hogyan fogadjuk vissza az osztrákoktól a migránsokat. Többek közt dokumentumokkal igazolni kell, hogy hol fogták el az adott személyt, hogy igazoltan Magyarország felől érkezett Ausztriába. Arról nincs tudomásunk, hogy voltak-e ott magyarok vagy sem az átadáskor. Átadni valamit valakinek csak úgy lehet, ha van átadó és átvevő."

A településvezető szerint itt vélhetően nem a hivatalos előírások alapján jártak el az osztrákok. Ezért is utasíthatta vissza a visszafogadást a magyar fél.A témában az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk. Amint kérdéseinkre megérkezik a válasz, közzétesszük.