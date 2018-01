Finn módszerrel ellenőrizték az autósokat a rendőrök Mosonmagyaróváron - fotók

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.

Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja, vagy megtévesztheti!

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad.

A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

Az elmúlt időszakban több személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset is történt Mosonmagyaróváron és a környékén, ezért a rendőrök a balesetek visszaszorítása érdekében fokozott ellenőrzést tartottak a városban szombaton. Az akcióban több tucat egyenruhás vett részt, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság munkatársai mellett, a megyei rendőr-főkapitányság, illetve a környező rendőrkapitányságok közlekedési járőrei is.A város több pontján az ittas járművezetők kiszűrése érdekében úgynevezett „finn módszeres" ellenőrzést tartottak, amelynek során az adott helyszínen közlekedő összes járművet megállították és a vezetőkkel szemben alkoholszondát alkalmaztak. Az akció során kiemelt figyelmet fordítottak a biztonsági öv használatára is. A prevenciós célú kontroll során több esetben szűrtek ki ittas, vagy bódult állapotban történt járművezetőt, valamint olyan sofőröket, akik nem használták a biztonsági övet.Mivel az elmúlt évben is számos kerékpáros, illetve gyalogos elütés történt a környéken, ezért az akció során a gyalogosokra, biciklisekre is kiemelt figyelmet fordítottak. A reggeli, délelőtti órákban több mint száz kerékpárosnak osztottak ki a megyei baleset-megelőzési bizottság munkatársai láthatósági mellényeket és egyéb közlekedésbiztonsági eszközöket.