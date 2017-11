Darnózseli gyilkosság - Hol, mikor és hogyan történt? - Interjúsorozat 1-2. rész

Hol, mikor és hogyan történt?

, a Győri Ítélőtábla októberben hatályon kívül helyezte a darnózseli ügyben született első fokú ítéletet - amiben felmentették N. Jánost -, és új eljárás lesz.Az ítélethirdetés után a felesége megölésével és feldarabolásával vádolt férfi ügyvédje, dr. Jován László nyilatkozott lapunknak."Őszintén szólva nem örülök ennek a döntésnek. Azokat a kérdéseket, amelyekre hivatkoztam első, s most, másodfokon is, a bíróság nem érintette. Az áldozat miben, mikor és hogyan halt meg? Ez a három legfontosabb kérdés, az összes többi járulékos csupán" - mondta N. János ügyvédje, dr. Jován Lászlóa másodfokú ítélet után Győrből Budapestre tartva.– De ezekre a kérdésekre akkor sem nekem, hanem az ügyészségnek kellene választ adnia. De nem tette meg, már a vádemeléskor sem, amit meglehetősen furcsának tartok. Ilyen bizonyítékszegény ügyben vádat nem szokás emelni.– Abszolút. Természetesen.– Nálam nem ez az elsődleges, én az ügyfelem ellen benyújtott váddal és az eljárás törvényességével foglalkozom. Ez nem morális kérdés. Hanem jogi.– Az én védencem olyat eddig nem mondott, ami ellene szólt volna. Terveink szerint ugyanakkor nem változtatunk a taktikán, tehát nem tesz vallomást továbbra sem.– Nem ezért nem tett eddig vallomást. Én tanácsoltam neki, s ezt elfogadta. Nem nekünk kell bizonyítanunk az ő ártatlanságát, hanem az ügyészségnek kell – ha tudja, de ebben az eljárásban eddig nem tudta – a bűnösségét. Ez ilyen egyszerű.

A felesége megölésével és feldarabolásával vádolt N. János

Az aktákban ott a gyilkos titka

– Természetesen.– Csak annyit kérdeztem tőle, hogy hogy van, vissza tudott-e illeszkedni... Nekem azt mondta, hogy igen.– Én absztinensnek ismerem, így nem valószínű, hogy nagyon kocsmába járna...– Én ugyan arra számítottam, hogy jogerős lesz a döntés, de elmondtam: az is lehetséges, hogy hatályon kívül helyezi a bíróság a tatabányai ítéletet.– Igen, kizártnak tartom.– Egy hatályon kívül helyezést hogyan tudna egy ügyvéd akadályozni? A felmentésben, első fokon, abban volt szerepem. Megmondtam az ügyfelemnek az elején, hogy olyan gyenge lábon állnak a bizonyítékok, hogy erre látok esélyt. Azt sem értem egyébként, mi a fenére vár akár a rendőrség, akár az ügyészség? Majd magától megoldódik minden? Vagy a bíróra terhelik azt a felelősséget, ami egyébként őket illetné, hiszen ők nyújtották be a vádiratot. A bíró nem tud mit csinálni: ha benyújtják a vádiratot, az akármilyen képtelenségeket is tartalmaz, tárgyalnia kell.– Én itt sem pusztán ezt az ügyet nézem, hanem általánosságban látom a dolgokat: vannak ügyek, amelyekben össze tudják szedni a bizonyítékokat és ki tudják mondani a bűnösséget. És vannak, amelyekben nem. Itt a rendőrség szakmai munkáját nem kritizáltam az elsőfokú eljárásban sem. Őkmegtettek mindent, ennyit sikerült összeszedniük. Az ügyészség felelősségét viszont felvetettem, mert a vádemelés már az ő asztaluk. Az ő felelősségük és szakmai döntésük volt, hogy vádat emeltek annak ellenére is, hogy a fontos kérdésekre nem tudnak bizonyítékkal szolgálni. Ilyen esetben – meggyőződésem – nem szabadott volna vádat emelni.– Ez a csőlátás tipikus esete. Nem az én mondatom, de idézni szeretem: „Az igazságnak nagyobb ellensége a meggyőződés, mint a hazugság."– Igen. Én is dolgoztam a rendőrségen, így tudom, hogy marha nehéz megemészteni, ha az illetőről meggyőződésem, hogy elkövetett valamit, de nem tudom bizonyítani. Emberileg ezt nagyon nehéz felfogni.– Ez nagy probléma, igen. De én egy ember képviseletére kaptam megbízást, s nem tölthetem azzal a napomat, hogy ebben vagy más ügyben azon rágódjak, hogy miért nincs meg a tettes.– Nem. Egyáltalán nem.Egy az 530 trillióhoz az esélye annak, hogy mégsem N. János ölte meg és darabolta fel a feleségét - mondta perbeszédében a fellebbviteli főügyész, dr. Mészáros Tamás. Miért ilyen biztos ebben, s egyáltalán biztos lehet abban, hogy a megismételt eljárásban egy új bíróság osztja majd az ügyészség álláspontját a vélt elkövető kapcsán?– Nem presztízskérdés volt elsősorban, inkább szakmai. Itt kell felidéznem az előző interjúban megszólaló dr. Jován László mondatait, amelyet egyébként korrektnek tartok. Egy kijelentésével nem értek csak egyet: azzal, hogy az ügyészségnek nem szabadott volna vádat emelnie, ugyanis nem volt meg hozzá a kellő bizonyíték. Mindenki tisztában volt azzal, hogy ez egy olyan ügy, ahol a bizonyítékok mérlegelésének óriási jelentősége lesz, s ezt a feladatot a bíróság végzi el. Az első fok során nem az volt a baj, hogy hogyan mérlegelte a bíróság a bizonyítékokat, hanem hogy nem mérlegelte.– Nem.– Nem, én arra számítottam, hogy marasztaló ítélet születik, de nem lepett meg az ellenkezője.– A perbeszédemet tudom visszaidézni ennél a pontnál: vannak olyan ügyek, amikor a cselekménysorozat egy részére van csak egyértelmű, kétséget kizáró bizonyíték. Az események többi részét valószínűsíteni lehet, s vannak olyan mozzanatok, amelyekre következtetni lehet az egyéb bizonyítékokból megállapított tényállásból. Ez is egy ilyen ügy. Amikor az ügyészség vádat emelt, ennek tudatában tette. E bizonyítási anyag alapján lehet marasztaló, de felmentő ítéletet is hozni.– A jegyzőkönyveket olvasva engem ilyen benyomás nem ért. De abban is teljesen igaza van Jován Lászlónak, hogy mindegy, milyen szubjektív benyomása van az ügyésznek, a bírónak. A jogállami büntetőjogban csak hideg fejjel, objektíven mérlegelt bizonyítékok alapján lehet valakit elítélni. Nem kerültek elő időközben új bizonyítékok, nem változott semmi, így a vádat képviselő ügyész sem tudott semmi újat előhúzni a kalapból. Az bizonyítottan megvolt, hogy a vádlott a zseli réten elszórta a maradványokat – ebből minden kockázatvállalással együtt kiindulhattunk. De azon, hogy a vádbeszéd retorikailag mennyire volt meggyőző az egyik vagy a másik oldalon, nem múlhat az ügy megítélése.

Az interjúsorozatot a jövő héten az áldozat testvérével készül beszélgetéssel zárjuk.

– Irreleváns, hogy sejtem-e vagy sem. Ahogy az ügyvéd, úgy én sem tudok nem jogászként gondolkodni. Azzal tudok csak érvelni, amit egyértelműen tudok bizonyítani. Nem véletlen, hogy a vádirat úgy fogalmaz, N. János „megölte" a feleségét. Nem úgy, hogy hogyan ölte meg. Könnyű helyzetben lennénk, ha objektív bizonyítékokkal alá tudnánk ezt támasztani Nem tartunk itt. De abban hiszek, hogy a távolabbi jövőben – még az elévülés határideje előtt – minden ki fog derülni.– Tizenöt év. De az időt a jogerős ítélet megszületésétől számoljuk.– Higgye el, hogy a „nadrágot" sok mindenkivel felpróbáltatta a nyomozó hatóság és sok mindenkit kizárt a vádemelésig.– A perbeszédemben mondtam, hogy a tényállás hiányos abban is, hogy a bíróság nem tette a tárgyalás tárgyává a megelőző eljárások iratait. Holott ezekből megállapítható, hogy a vádlottnak komoly indítéka volt a bűncselekmény elkövetésére. Az indíték még nem bizonyíték, de valóban megállapítható. Az viszont durva szakmai hiba lenne, ha van egy titkos ütőkártyánk, amivel nem jövünk elő, s csak a végén állunk ki vele. Ez még vissza is üthet ráadásul.– Az elsőfokú ügyészség vezetője dönt erről, de általában az a szokás, hogy az viszi tovább az ügyet, aki megismerte, a sajátjának érzi, s a legjobban ismeri.– Ennyi műhelytitkot elárulhatok, nem is titok: a másodfokú indítvány benyújtása előtt hosszasan konzultáltam az ügyészkollégámmal.– Hosszú pálya van mögöttem, valóban sok bűnözővel, gyilkossal találkoztam. De ilyen kegyetlen bűncselekmény az én praxisomban még nem volt. Mivel másodfokon járok el, iratok alapján dolgozom, a tekintetben valóban hátrányban voltam, hogy alig láttam ezt az embert, s gyakorlatilag nem is beszélt. Azt az iratokból is meg lehetett állapítani, hogy jó idegrendszerű személyről van szó, aki hosszú időn keresztül higgadtan viselte az egész büntetőügyet. Ugyanakkor a megelőző iratokból – s az ön által említett magnófelvételből – is lehetett látni, hallani, hogy volt, amikor kijött a sodrából. Ha most csak azt a két órát tekintjük, amíg én láttam, fegyelmezetten, kulturáltan viselkedő és megszólaló emberről beszélhetek. Ha úgy tetszik, megtévesztő lehet, hogy „ez az ember képes lett volna ezt elkövetni?". De tudni kell, a tárgyalóteremben a legtöbb bűnöző úgy viselkedik, hogy nehéz feltételezni róla, hogy képes volt elkövetni a neki felrótt szörnyűséget.– Önmagában azt, ha a jelen bizonyítékok alapján felmentenék N. Jánost, nem tekinteném az ügyészség kudarcának. Itt az lett volna a rossz a döntés, ha az ügyészség a kockázatot nem vállalja, s inkább nem emel vádat. Persze lehetett volna még várni, hogy nyomozzon tovább a rendőrség, de a csodában bízni felesleges. A kérdésére válaszolva: magabiztos nem lehettem, nem lehetek a tekintetben, hogy mi lesz a vége. De abban magabiztos voltam, hogy az elsőfokú ítéletet – a szakma szabályai szerint – hatályonkívül kell helyezni. Ugyanakkor be kell látni és ki is kell mondani: a bűnösség és a vádlott elítélése kérdésében ezzel nem vagyunk előbbre.– Dehogyis. Az ügyészség akkor végezte el a dolgát, ha vádat emelt, s utána marasztaló ítélet született.– A vádbeszéd retorikája megengedi, hogy az ügyész hangzatos felütéssel kezdjen. Ezt a mondatot így kell kezelni.– Igen: ennek a vádlottnak a bíróság előtt kell állnia.