Darnó-Hús - Három generáció dolgozik együtt: ösztöndíj az utánpótlásnak

A Darnó-Hús csapata hatodszor vette át termékeiért a Magyar Termék Nagydíjat.

– Jelenleg ötvenen dolgozunk a vállalkozásunknál, édesapámat, az öcsémet és a saját családomat is beleértve. Öröm, hogy a három gyermekem is érdeklődik a cég iránt. Valamennyien közgazdásznak tanultak vagy tanulnak, ugyanakkor azt is fontosnak tartottam, hogy a rokon szakmákkal is megismerkedjenek. Mostanáig a két fiam és a lányom tizenhét további végzettséggel rendelkezik az egyetem mellett – mesélte dr. Kovács Péter, a Darnó-Hús tulajdonosa, aki ettől a tanévtől a hentesképzést is ösztöndíjjal támogatja.

Nagydíjas termékek



A napokban a Darnó-Hús ismét kiérdemelte a Magyar Termék Nagydíjat, ezúttal a turista- és disznótoros termékcsalád győzte meg a zsűrit. Így már 6 termékcsaládjuk összesen 25 terméke rendelkezik ezzel a védjeggyel.

– Míg a kilencvenes évek elején megyénkben legalább ötven hentes hagyta el az iskolapadot évente, az utóbbi időszakban ez töredékére csökkent. Jelenleg csak Győrben folyik ilyen képzés. Abban bízom, hogy az ösztöndíj által több diák jelentkezik majd erre a szakra. Mi tanműhelyt is biztosítunk, hentesmester foglalkozik a fiatalokkal. Egy jó tanuló ösztöndíjjal havonta akár ötven-hatvanezer forintot is hazavihet – hangsúlyozta dr. Kovács Péter.