Csinosodó Moson

A legrégebbi mosoni épületnek, az egykori tiszttartóháznak funkciót keres a város.

Örülök, hogy szép lakások épülnek a városrészünkben – kezdi beszélgetésünket Kránitz László, a Mosoni Polgári Kör elnöke, akivel önkormányzati képviselőként is áttekintettük az elkezdett és várható beruházásokat a területen.– A foghíjtelkeket kezdték beépíteni, a régi házakat felújítani. Az egykori MÉH-telep környezete rontotta a városképet: most végre javában zajlik ott a társasházépítés. Bízunk benne, hogy a szomszédos uradalmi tiszttartóháznak, mely országos védelem alatt áll a legrégebbi mosoni épületként, szintén sikerül mielőbb funkciót találni. Az Iskola utcai telken az önkormányzat a közösségi funkciót kívánja megtartani. A város jelenlegi álláspontja szerint itt nem épülhet társasház. Egyelőre ez piacnapokon parkolásra szolgál, ide várjuk a befektetőt – fogalmazott az elnök.Közben elindult az egykori Kaiser-telep rehabilitációja is, mely által az ingatlanok is felértékelődnek. A város nemcsak az egykori húsüzem területén tervez épületbontásokat, hanem az Aranyossziget utca 44. szám alatt lévő elhanyagolt társasházra is hasonló sors vár. Az Enge János utcát meghosszabbítják, kiépítik az infrastruktúrát, a területet pedig értékesíteni kívánja az önkormányzat.Kránitz László arról is beszélt, hogy az egykori Korona szállóban, melynek emeleti részét a Movinnov Kft. vette birtokba, folytatják a felújítást a pincével és a földszinti résszel. Ezek akár közösségi funkciót is kaphatnak, a különféle csoportok részéről például próbateremre mutatkozik igény.– A Báger-tó körül több ütemben is terveznek fejlesztéseket: a műfüves pálya elkészült, bontják a régi épületeket és öltözőt építenek. Várhatóan a jégpálya is ide kerül, futópálya létesítése és kültéri fitneszeszközök kihelyezése is várható – sorolta az elnök, aki üdvözli a Kühne-gyár területén lévő beruházásokat is. Ott, mint mondta, a régi épületekből többet szintén elbontanak és új buszgyártó csarnokot emelnek.A mosoniak számára szintén várt fejlesztés a tehermentesítő út, mely állami támogatással indulhat el. A városrészben kerékpárút-építésre is készülnek.