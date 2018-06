Az Év Védőnője közönségdíjasa a püski Habarics Ágnes

Habarics Ágnes. Fotó: Kudar Zsolt

A 2018-as díjazottak:

A védőnő mindennapi munkája felbecsülhetetlen érté ű, hiszen a várandósság első pillanatától kezdve vigyáznak a baba és a mama egészségére, testi-lelki épségére, illetve az sem ritka, hogy segítségükkel még az édesapákat is jobban be lehet vonni a kisdeddel kapcsolatos teendőkbe.A családokat segítő, áldozatos tevékenységet a MAVE 2011 óta az Év Védőnője díjjal ismeri el. A négy kategória jelöltjeit szakmai zsűri bírálja el, tavaly óta pedig a közönség szavazatai alapján is kiválasztanak egy szakembert. Június 13-án, a SOTE dísztermében, a Védőnők Napja rendezvényen ünnepélyes keretek közt adták át az elismeréseket, köztük az „Év Védőnője jelölés 2018 a Sudocrem támogatásával" közönségdíját is.„A védőnő 103 éve jelen vannak jellemzően az alap-, de a szakellátásban is, és segítséget nyújtanak a családoknak a gyermekvárás alatt, az újszülött fogadásakor, de támogatjá a öppségek óvodába, majd iskolába menetelét is, és a diákokat az iskoláskor végéig figyelemmel ísérik. Munkájuk nem feltétlenül látványos, hisz mindig egy-egy személyre, családra irányul" – kezdte Csordás Ágnes Katalin, a MAVE elnö . „A beérkezett történetek, jelölések alapján szeretnénk bemutatni, hogy milyen áldozatos munkát végeznek – sokszor nehéz örülmények özött – a lakosság egészségének megőrzése érdekében. A díjak odaítélésével évről évre azokat szeretnénk elismerni, akiknek a munkáját a családok, kollégá , munkáltató , szakfelügyelet egyaránt megbecsülik."A kitüntetettek gyönyörű emléket vihettek haza, hiszen a díjról szóló oklevél mellé egy-egy tradicionális üvegfestéssel észült, egyedi tervezésű iparművészeti nyakéket is kaptak. Az elismerésben részesült szakembereknek szívből gratulálunk!· Kistelepülés kategória:, Kisláng· özepes méretű település kategória:, Jászapáti· Nagyváros kategória:, Budapest XVI. Kerület Cinkotai Védőnő Szolgálat· Vezető védőnő kategória:Nagykanizsa· özönségdíj kategória:, Püski