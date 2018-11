Vérfürdő a jógastúdióban: két embert agyonlőtt, majd önmagával is végzett a 40 éves férfi

Két embert megölt, ötöt pedig megsebesített, majd önmagát is agyonlőtte egy látszólag magányos elkövető, aki tüzet nyitott egy jógastúdióban Florida amerikai szövetségi tagállam fővárosában.



A rendőrség szombati közlése szerint a 40 éves Scott Beierle helyi idő szerint péntek délután belépett a Tallahassee egyik előkelő bevásárlóközpontjában található jógastúdióba, majd tüzet nyitott az ott lévőkre, megölve a 61 éves Nancy Van Vessemet és a 21 éves Maura Binkleyt - közölte Tallahassee rendőrsége. A támadó végül maga ellen fordította fegyverét a rendőrségi nyomozás előzetes eredményei szerint.



A lövöldözésben öt ember megsebesült, őket kórházba szállították, hármukat már ki is engedték, a másik két sebesült állapota stabil.



Michael DeLeo helyi rendőrfőnök újságíróknak elmondta, hogy a jógastúdióban tartózkodók közül néhányan megpróbáltak a többiek védelmére kelni.



Tallahassee polgármestere, Andrew Gillum, a demokraták floridai kormányzójelöltje a november 6-ai amerikai félidős választásokon, megszakította kampánykörútját, hogy a helyszínre siessen. "Semmiféle fegyveres erőszakos cselekmény nem fogadható el" - írta Twitter-bejegyzésében.



Tallahassee gyilkossági mutatója a kormányzói székért folytatott verseny egyik fontos témája volt. Gillum ellenfele, a republikánus Ron DeSantis többször is azt vetette szemére Tallahassee polgármesterének, hogy nem lép fel erőteljesen a bűnözéssel szemben.